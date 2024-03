Vì sao Vương phi Kate Middleton công bố mắc ung thư?

Khi nước Anh thức dậy vào sáng sớm ngày 23.3, mọi tờ báo lớn đều đăng tải thông tin đáng lo ngại về Công nương xứ Wales - Kate Middleton. Tờ Times đưa ra lời trấn an với dòng tiêu đề trên trang nhất: "Công nương tiết lộ căn bệnh ung thư của mình và nói: Tôi sẽ ổn thôi". Financial Times Weekend đưa tít: "Kate chấm dứt suy đoán", trong khi báo The Sun đăng: "Kate, bạn không đơn độc!".

Vương phi Kate Middleton (42 tuổi) đã tiết lộ cuộc chiến với căn bệnh ung thư trước đó một ngày trong đoạn video đầy cảm xúc, sau nhiều tuần liên tục kiểm tra sức khỏe của mình.

Vương phi Kate Middleton công bố tình trạng sức khỏe CNN

Đó là một bước đi táo bạo của Kate vì cô luôn cảm thấy lo lắng khi nói trước ống kính, chưa kể phải thổ lộ một vấn đề liên quan đến sức khỏe cá nhân sâu sắc như vậy. Đoạn video được ghi hình đơn giản: cô ngồi trên một chiếc ghế dài trước những tán lá xanh, cho thấy Kate nghiêm túc chia sẻ câu chuyện theo cách riêng của cô ấy và bằng chính lời nói của mình.

Quyết định tự kết nối với công chúng được đưa ra sau khi Kate tham khảo ý kiến chồng - Hoàng tử William - người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh.

Công nương xứ Wales thừa nhận rằng đó là khoảng thời gian đầy thử thách. Sự quan tâm đến Kate - từng biến mất vào dịp Giáng sinh - vẫn tiếp tục tồn tại trong tuần qua sau khi có báo cáo cho rằng nhân viên tại bệnh viện nơi cô đang được điều trị vào tháng 1.2024 có thể đã cố gắng truy cập trái phép bộ hồ sơ y tế riêng tư của cô. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ vi phạm dữ liệu sức khỏe có hay không nhưng 3 người được cho là đang bị điều tra.

Diễn biến đó kéo theo một "cơn bão" chưa từng có về các thuyết âm mưu vô căn cứ nổ ra khi không có thông tin cụ thể xung quanh cuộc phẫu thuật của Kate Middleton vào tháng 1.2024. Mọi chuyện càng trầm trọng hơn bởi sự vắng mặt bất thường của William tại lễ tưởng niệm cha đỡ đầu quá cố - Vua Constantine II của Hy Lạp - vào cuối tháng 2.2024. Sau đó Kate thừa nhận rằng đã chỉnh sửa một bức ảnh của gia đình được công bố để kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Anh vào đầu tháng này trong bối cảnh công chúng ngày càng tò mò và lo lắng cho sức khỏe của vương phi. Các bức ảnh Hoàng gia công bố đều trở nên đặc biệt nhạy cảm vì các hãng thông tấn lớn như Reuters, AP, AFP không sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa.

Bức ảnh đã chỉnh sửa có nhiều điểm bất hợp lý của Vương phi Kate và các con AFP

Thông tin chính thức là Kate Middleton đang hồi phục sau ca phẫu thuật bụng, trong khi thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một lần nữa, Hoàng gia có thể phải đối mặt với một số câu hỏi khó về những gì họ chọn tiết lộ với công chúng.

Chế độ quân chủ Anh đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử, với hai thành viên cấp cao nhất trong gia đình về cơ bản đã không còn hoạt động vì mắc ung thư là Vua Charles III và Vương phi Kate Middleton. Điều này cũng khiến Hoàng tử William và Hoàng hậu Camilla vừa đảm nhiệm công việc Hoàng gia vừa chăm sóc vợ hoặc chồng của họ.

Chẩn đoán ung thư của Nữ hoàng tương lai diễn ra ngay sau thông tin sức khỏe của Vua Charles III được tiết lộ vào đầu tháng 2.2024 - chưa đầy một năm sau khi ông đăng quang. Vị quốc vương 75 tuổi cũng đưa ra quyết định tạm thời dừng các nghĩa vụ công khi đang điều trị ung thư.

Nước Anh có lẽ còn sốc hơn khi biết tình trạng của Kate Middleton vì cô còn khá trẻ. Đối với những người ủng hộ, cô là hình ảnh thu nhỏ của một vương phi có sức khỏe tốt, sắc đẹp và sự hoàn hảo. Kể từ khi kết hôn vào năm 2011, Kate hiếm khi phạm sai lầm và chứng tỏ mình là một nhân vật đáng tin cậy của Hoàng gia. Cô được yêu mến vì sự đĩnh đạc và vẻ thanh lịch vượt thời gian, giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của Hoàng gia.

Nhưng giờ đây sự tin cậy đó dần bị thay thế, làm ảnh hưởng thể chế quân chủ. Cuộc đấu tranh sức khỏe của Kate là lời nhắc nhở rằng dù là ai, cô cũng là con người và dễ bị tổn thương.

Đập tan thuyết âm mưu

Nhiều thuyết âm mưu kỳ quặc gần đây được tung ra mà không mấy quan tâm đến cảm xúc của Kate Middleton. Cô trở thành món hàng được giới truyền thông chú ý, giống như mẹ chồng trước đây - cố Công nương Diana.



Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tóm tắt ngắn gọn những gì nhiều người đang nghĩ ngay sau tiết lộ của Kate về bệnh tình: "Trong những tuần gần đây, cô ấy đã phải chịu sự giám sát gắt gao, bị đối xử bất công bởi một số phương tiện truyền thông trên khắp thế giới và trên mạng xã hội".

Hôm 22.3, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết, Công nương xứ Wales nhận được "tình yêu và sự ủng hộ của cả đất nước" đồng thời mong cô "có được sự riêng tư để tập trung vào việc điều trị và ở bên gia đình yêu thương của mình".

Thế hệ kế thừa của Hoàng gia hiện đang chịu áp lực cực lớn từ trên xuống. Hoàng tử William - người được Kate Middleton ca ngợi là "nguồn an ủi và yên tâm tuyệt vời" - sẽ tiếp tục vừa chăm sóc vợ con vừa phải duy trì lịch làm việc của mình.