Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Vì sao wellness tại nhà hút khách ở Hà Nội, TP.HCM?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

Cùng với nhịp sống năng động tại Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng trở thành một phần trong lối sống hiện đại. Để phù hợp với lịch trình bận rộn, nhiều người ưu tiên các dịch vụ chăm sóc tại nhà nhờ sự linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Vì thế, mô hình dịch vụ tại nhà lên ngôi nhờ sự tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp lịch trình.

Đón đầu xu hướng này, Glow ra đời mang đến giải pháp tối ưu cho người đô thị. Glow là nền tảng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà bạn. Hiểu được giá trị của thời gian, Glow kết nối bạn với kỹ thuật viên xác thực cho dịch vụ massage, nail, wax, tẩy tế bào chết và lấy ráy tai - đặt lịch trong vài giây, tận hưởng ngay tại nhà.

Vì sao wellness tại nhà hút khách ở Hà Nội, TP.HCM? - Ảnh 1.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp người đô thị tiết kiệm thời gian di chuyển đắt đỏ tại Hà Nội và TP.HCM

Điểm khác biệt của Glow là tính minh bạch và tiêu chuẩn hóa. Nền tảng công nghệ này kết nối khách hàng với kỹ thuật viên độc lập, không phải nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp. Glow cung cấp hạ tầng đặt lịch, thanh toán và đảm bảo chất lượng, qua đó giúp kỹ thuật viên phát triển kinh doanh và mang lại trải nghiệm an toàn.

Sự phát triển của wellness tại nhà cho thấy khách hàng hiện đại không chỉ cần dịch vụ tốt mà còn đòi hỏi an toàn, minh bạch. Trải nghiệm ngay phong cách chăm sóc bản thân hiện đại này tại website chính thức: glowbooking.com.

Khám phá thêm chủ đề

Vì sao wellness tại nhà hút khách dịch vụ chăm sóc tại nhà giúp người dùng dễ dàng sắp xếp lịch trình Glow là nền tảng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà GLOW chăm sóc sức khỏe tại nhà

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận