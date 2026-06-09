Vì sao xe bán tải dễ bị trượt đuôi khi vào cua?

Cùng với dòng xe SUV hay Crossover, xe bán tải đang ngày càng phổ biến và được người Việt ưa chuộng. Năm ngoái, lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam lập kỷ lục với hơn 27.000 xe bán ra, mức cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Bước sang năm 2026, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn nhưng doanh số xe bán tải sau 4 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt tới 8.879 xe, tăng 1.459 xe, tương đương gần 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với các dòng xe khác, xe bán tải có thiết kế đặc thù khi ngoài khoang ca-bin còn có thùng hàng phía sau. Vì vậy, ngoài khả năng chở người, sử dụng như xe du lịch, bán tải còn có thể chở được hàng hóa và đặc biệt vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này dẫn đến một thực tế trong quá trình vận hành, xe bán tải lại dễ bị trượt đuôi, mất ổn định hơn khi vào cua, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt hoặc khi chạy tốc độ cao. Đây cũng là một trong những đặc tính vận hành khiến không ít tài xế mới cầm lái xe bán tải cảm thấy "khó thuần" hơn so với SUV hay sedan.

Xe bán tải hiện tượng xe bán tải bị văng đuôi khi ôm cua xuất phát từ nhiều yếu tố liên quan đến thiết kế khung gầm, hệ dẫn động Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật cũng như các tay lái có kinh nghiệm sử dụng xe bán tải hiện tượng xe bán tải bị văng đuôi khi ôm cua xuất phát từ nhiều yếu tố liên quan đến thiết kế khung gầm, hệ dẫn động cũng như cách sử dụng xe.

Dưới đây là những lý do khiến xe bán tải dễ bị trượt đuôi khi vào cua:

1. Phần đuôi xe bán tải nhẹ vì được thiết kế để chở hàng

Khác với SUV 7 chỗ có khoang hành khách kéo dài ra phía sau, phần thùng xe bán tải thường để trống khi vận hành hàng ngày. Điều này khiến trọng lượng dồn chủ yếu lên trục trước, trong khi cầu sau lại khá nhẹ nếu xe không chở hàng. Khi vào cua, đặc biệt lúc người lái giảm ga hoặc phanh gấp giữa cua, bánh sau dễ mất độ bám đường hơn bánh trước. Trên mặt đường ướt, cát đá hoặc bùn đất, hiện tượng này càng rõ rệt, khiến phần đuôi xe dễ bị quăng ngang. Đây cũng là lý do nhiều tài xế có kinh nghiệm thường đặt thêm tải nhẹ phía sau khi di chuyển đường dài dưới trời mưa nhằm tăng độ ổn định cho cầu sau.

Khác với SUV 7 chỗ có khoang hành khách kéo dài ra phía sau, phần thùng xe bán tải thường để trống khi vận hành hàng ngày Ảnh: B.H

2. Hệ dẫn động cầu sau khiến đuôi xe phản ứng nhạy hơn

Phần lớn xe bán tải tại Việt Nam sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hai cầu. Với cấu hình này, lực kéo được truyền trực tiếp tới bánh sau. Ưu điểm của dẫn động cầu sau là giúp xe tải nặng tốt hơn, phù hợp đặc tính chở hàng và off-road. Tuy nhiên, khi vào cua ở tốc độ cao, đặc biệt nếu tài xế tăng ga đột ngột, bánh sau có thể mất độ bám trước bánh trước, tạo ra hiện tượng oversteer (thừa lái), khiến đuôi xe văng ra ngoài quỹ đạo. Trong khi đó, nhiều mẫu SUV đô thị hiện nay sử dụng dẫn động cầu trước hoặc AWD thiên hướng an toàn nên phản ứng thân xe thường ổn định và dễ kiểm soát hơn.

3. Gầm xe cao khiến trọng tâm lớn

Một đặc điểm khác của xe bán tải là khoảng sáng gầm lớn nhằm phục vụ nhu cầu vượt địa hình. Tuy nhiên, gầm xe càng cao đồng nghĩa trọng tâm xe càng cao. Khi ôm cua, lực ly tâm tác động lên thân xe lớn hơn, khiến thân xe nghiêng nhiều hơn so với sedan hay crossover gầm thấp. Nếu người lái đánh lái gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, trọng lượng xe sẽ dồn nhanh sang hai bên, làm giảm độ bám của lốp sau. Với các mẫu bán tải sử dụng lốp địa hình chuyên dụng, độ bám khi chạy trên mặt nhựa ướt đôi khi còn thấp hơn lốp đường trường, làm nguy cơ trượt đuôi tăng lên đáng kể.

Nếu người lái đánh lái gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, trọng lượng xe sẽ dồn nhanh sang hai bên, làm giảm độ bám của lốp sau Ảnh: B.H





4. Hệ thống treo sau dùng nhíp lá ưu tiên chịu tải

Để đáp ứng khả năng chở hàng nặng, nhiều mẫu xe bán tải vẫn sử dụng hệ thống treo sau dạng nhíp lá thay vì treo đa liên kết như SUV. Kết cấu này có ưu điểm bền bỉ, chịu tải tốt nhưng lại kém êm ái và thiếu linh hoạt khi xe chạy không tải. Khi đi qua mặt đường gồ ghề hoặc vào cua nhanh, cầu sau dễ xuất hiện hiện tượng nảy và dao động mạnh hơn. Nếu kết hợp với mặt đường trơn trượt, bánh sau có thể mất tiếp xúc tạm thời với mặt đường, dẫn tới hiện tượng mất bám và văng đuôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lần đầu chuyển từ sedan hoặc crossover sang bán tải thường cảm thấy xe "bồng bềnh" hơn khi ôm cua.

Dù sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và phù hợp nhiều điều kiện đường sá tại Việt Nam, xe bán tải vẫn có những đặc tính vận hành riêng mà người lái cần hiểu rõ. Việc kiểm soát tốc độ, sử dụng lốp phù hợp cũng như làm quen với phản ứng thân xe sẽ giúp tài xế vận hành xe bán tải an toàn hơn, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt hoặc khi ôm cua tốc độ cao.