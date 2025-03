Vì sao xe tay ga cỡ lớn ngày càng được nam giới ưa chuộng?

Xe tay ga cỡ lớn đang ngày càng được nam giới ưa chuộng

Thiết kế hiện đại, nam tính

Xe tay ga cỡ lớn thường có ngoại hình "bề thế", thể thao với đường nét góc cạnh, sắc sảo, tôn lên vẻ nam tính và khỏe khoắn. So với các mẫu xe tay ga phổ thông, dòng xe này có yên xe dài và rộng hơn, thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Ngoài ra, sàn để chân rộng giúp tư thế lái thoải mái hơn, hạn chế cảm giác gò bó, đặc biệt khi di chuyển đường dài. Đây chính là ưu điểm nổi bật, mang lại trải nghiệm lái vượt trội của dòng xe này.

Trong phân khúc xe tay ga cỡ lớn, Yamaha LEXi 155 VVA nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, hiện đại, là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một mẫu xe vừa phong cách, vừa bền bỉ. Khung sườn underbone cứng cáp giúp xe vận hành ổn định. Dáng xe thuôn dài, vững chãi mang đến cảm giác chắc chắn khi di chuyển.

Yamaha LEXi 155 VVA nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, thể thao

Nhìn trực diện, LEXi toát lên dáng vẻ mạnh mẽ, lấy cảm hứng thiết kế từ những mẫu mô tô phân khối lớn. Kính chắn gió được thiết kế liền mạch với cụm đèn trước, góp phần tạo nên diện mạo thể thao, cá tính và đầy cuốn hút.

Một trong những điểm nổi bật của LEXi, đặc biệt phù hợp với nam giới, là thiết kế sàn để chân phẳng và rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa, ngay cả khi di chuyển trên những chặng đường dài. Yên xe có độ cao 768mm, đảm bảo tư thế ngồi vững, dễ dàng kiểm soát khi vận hành. Bên cạnh đó, ghi đông được thiết kế cao và rộng, không chỉ giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái mà còn hỗ trợ xử lý linh hoạt trong mọi tình huống giao thông.

Động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định

Một trong những lý do quan trọng khiến nam giới ưa chuộng xe tay ga cỡ lớn chính là khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Xe tay ga cỡ lớn có sức mạnh vượt trội, giúp tăng tốc mượt mà, di chuyển linh hoạt ngay cả khi chở thêm người hoặc di chuyển trên những hành trình dài.

Xe tay ga cỡ lớn trang bị nhiều công nghệ tiên tiến giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu

Ngày nay, các dòng xe tay ga cỡ lớn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, xóa bỏ định kiến "xe ga hao xăng". Nhờ đó, các anh em có thể yên tâm sử dụng xe cho nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài mà không phải lo lắng về chi phí nhiên liệu.

Với LEXi, Yamaha nâng cấp đáng kể hiệu suất vận hành khi trang bị công nghệ van biến thiên VVA tăng độ mở van nạp khi vòng tua đạt trên 6.000 vòng/phút. Nhờ đó, xe phát huy tối đa công suất ở dải vòng tua lớn, mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ. Bên cạnh đó, động cơ Blue Core 155cc VVA kết hợp với hệ thống Stop & Start System tự động ngắt động cơ khi dừng và tái khởi động nhẹ nhàng khi vặn ga giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, chỉ 2,19 lít/100km, tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Công nghệ hiện đại: tăng trải nghiệm lái, đảm bảo an toàn

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu di chuyển ngày càng nhiều khiến người dùng không chỉ quan tâm đến thiết kế hay hiệu suất vận hành, mà còn đòi hỏi một chiếc xe máy được trang bị những tiện ích tiên tiến để tối ưu trải nghiệm lái. Hiểu được điều này, LEXi mang đến loạt tính năng hiện đại. Hệ thống khóa thông minh Smartkey cho phép người dùng định vị tìm xe chỉ, thực hiện các thao tác mở/khóa cổ xe, mở cốp xe với một nút bấm. Ngoài ra, cổng sạc điện thoại dạng tẩu hỗ trợ linh hoạt hơn so với cổng USB cố định, đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục trong mọi hành trình.

Người dùng có thể xem thông tin cuộc gọi nhỡ, thông báo tin nhắn,… được ngay trên mặt đồng hồ LCD và ngược lại, thông tin về vòng tua động cơ, lịch sử di chuyển,… cũng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình điện thoại khi truy cập ứng dụng Y-Connect.

Loạt tính năng hiện đại của Yamaha LEXi mang đến trải nghiệm lái an toàn, tiện lợi

Các dòng xe tay ga cỡ lớn cũng được trang bị loạt tiện ích hiện đại khác đảm bảo an toàn cho người lái. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS của LEXi giúp kiểm soát lực phanh hiệu quả, giảm nguy cơ khóa bánh đột ngột, đặc biệt trên đường trơn trượt, mang lại cảm giác lái ổn định và an toàn hơn. Bên cạnh đó, thiết kế bánh xe lớn với vành 14 inch, lốp to bản cùng các vân gai cơ bắp giúp tăng độ bám đường, vận hành vững chắc trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Yamaha LEXi còn trang bị cốp xe rộng rãi với dung tích 20 lít, có thể đựng vừa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, găng tay, túi xách hay các đồ dùng thiết yếu khác. Điều này giúp người lái chủ động hơn trong mọi hành trình, đặc biệt là khi di chuyển đường dài.

Ngoài ra, thấu hiểu được sự vội vã của người trẻ nói riêng và cuộc sống hiện đại bận rộn nói chung, Yamaha Motor Việt Nam duy trì chính sách Giao hàng nhanh (Same day-Next day) giúp cho khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe tại các đại lý chính hãng Yamaha Town. Đối với những khách hàng đặt phụ tùng trước 12h trưa, khách hàng sẽ nhận được phụ tùng ngay trong ngày. Còn đối với những khách hàng đặt phụ tùng sau 12h trưa, khách hàng sẽ nhận được phụ tùng ngay vào ngày hôm sau.

Xem thêm tại đây: https://yamaha-motor.com.vn/xe/loai-xe/lexi/