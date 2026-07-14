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Vì sao Z Fold 8 thu hút sự quan tâm của người dùng công nghệ?

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Thông tin dịch vụ
Xu hướng smartphone cao cấp đang nghiêng về thiết bị gập tích hợp AI. Z Fold 8 nổi bật với khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo chỉ trên một thiết bị.

Z Fold 8 thu hút sự chú ý nhờ thiết kế gập theo hướng mỏng và nhẹ hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Bản lề thế hệ mới giúp nâng cao độ bền và tối ưu trải nghiệm đóng mở liên tục.

Vì sao Z Fold 8 thu hút sự quan tâm của người dùng công nghệ?- Ảnh 1.

Thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ (Ảnh minh họa)

Màn hình gập kích thước lớn tiếp tục là lợi thế của dòng Fold khi đáp ứng tốt nhu cầu đọc tài liệu, chỉnh sửa văn bản, họp trực tuyến và giải trí. Không gian hiển thị rộng còn giúp thao tác trực quan hơn so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Sở hữu khả năng mở nhiều cửa sổ cùng lúc giúp người dùng chuyển đổi giữa email, tài liệu và ứng dụng liên lạc nhanh chóng, phù hợp với môi trường làm việc hiện đại.

Z Fold 8 kết nối liền mạch với Galaxy Watch, Galaxy Buds và Galaxy Tab. Việc đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị giúp nâng cao hiệu suất làm việc và mang lại trải nghiệm xuyên suốt trong hệ sinh thái Galaxy.

Người dùng quan tâm Z Fold 8 có thể theo dõi thông tin tại Thế Giới Di Động để cập nhật thời điểm mở bán, chính sách bảo hành chính hãng, chương trình thu cũ đổi mới và các gói trả góp, giúp việc sở hữu thiết bị trở nên thuận tiện hơn.

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