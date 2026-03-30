'Vì sống là sẻ chia': Thêm cơ hội cho bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Viết Trí, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, cho biết chương trình "Vì sống là sẻ chia" tập trung hỗ trợ phẫu thuật tạo hình mũi môi cho những bệnh nhân mang di chứng của dị tật sứt môi hở hàm ếch.

Năm 2026, với ngân sách dự kiến 4 tỉ đồng, chương trình tiếp tục mở rộng đối tượng hỗ trợ, không chỉ dành cho bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch mà còn bao gồm các trường hợp mũi biến dạng do tai nạn hoặc biến chứng sau phẫu thuật. Dự kiến, 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tài trợ phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ chi phí tối thiểu 50%.

Một trường hợp từng được phẫu thuật trong chương trình "Vì sống là sẻ chia" ẢNH: H.V

Những khó khăn khi phẫu thuật cho bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch

Theo bác sĩ Trí, phẫu thuật tái tạo mũi môi cho nhóm bệnh nhân này hoàn toàn khác với phẫu thuật thẩm mỹ thông thường.

“Đây không phải là nâng mũi để đẹp hơn, mà là sửa lại những khiếm khuyết phức tạp đã tồn tại từ trước. Nhiều trường hợp mũi bị méo lệch nặng, vách ngăn biến dạng, cánh mũi gãy, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp, gây nghẹt mũi, viêm xoang kéo dài. Với những ca dị tật 2 bên, mức độ còn khó khăn hơn rất nhiều”, bác sĩ Trí chia sẻ.

Chính vì vậy, mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài từ 4 đến 8 tiếng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của ê kíp. Trong đó đặc biệt phải kể đến giải pháp ứng dụng vạt V-Y-Z trong tạo hình cánh mũi gãy cho các trường hợp mũi dị tật ở người sứt môi hở hàm ếch.

Chị N. (23 tuổi, ở TP.HCM) từng nhiều lần thất bại khi xin việc vì tự ti ngoại hình. Nhận ra điều đó ảnh hưởng lớn đến cơ hội của mình, bạn quyết định tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình “Vì sống là sẻ chia”. Hành trình điều trị bắt đầu từ tháng 8.2024, kéo dài gần một năm, nhưng khác với những lo lắng ban đầu, quá trình phẫu thuật và hồi phục diễn ra khá nhẹ nhàng.

“Điều em lo lắng nhất là phải phẫu thuật nhiều lần. Nhưng may mắn là em chỉ cần làm một lần, sau đó nếu cần thì chỉ chỉnh sửa nhẹ. Lúc cắt chỉ xong, nhìn vào gương, em đã bật khóc", chị N. xúc động nhớ lại.

Theo bác sĩ Trí, chính những câu chuyện đời, những lá thư tay đầy tâm sự của bệnh nhân gửi đến đã trở thành động lực để ông và ê kíp tiếp tục cố gắng.

“Nếu dùng một từ để nói về hành trình này, tôi nghĩ đó là ‘hạnh phúc’. Hạnh phúc của các em khi được thay đổi cuộc đời, và hạnh phúc của chính tôi khi có thể góp phần nhỏ bé vào sự thay đổi đó", bác sĩ Trí bộc bạch.