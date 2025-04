Vị thế của 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun

Trong thế giới hào nhoáng và không ngừng biến đổi của làng giải trí Hàn Quốc, có những ngôi sao vụt sáng rồi lại nhanh chóng lu mờ. Tuy nhiên, cũng có những tượng đài vững chắc, mà sức hút và tầm ảnh hưởng dường như không hề suy giảm theo thời gian. Gianna Jun, hay còn được biết đến rộng rãi với tên thật Jun Ji Hyun, chính là một minh chứng sống động cho điều đó.

Bước sang năm 2025, dù không liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hay màn ảnh rộng, tên tuổi của cô vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng và giới truyền thông ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của Jun Ji Hyun

Khởi đầu từ vai trò người mẫu tuổi teen, cô nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất và gây tiếng vang lớn với bộ phim điện ảnh My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) vào năm 2001. Vai diễn đã đưa tên tuổi Jun Ji Hyun vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, trở thành một biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu.

Thành công nối tiếp thành công, Jun Ji Hyun tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình chất lượng như Windstruck (Ngọn gió yêu thương), The Thieves (Đội quân siêu trộm) và Assassination (Sứ mệnh truy sát). Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 14 năm vắng bóng với My Love from the Star (Vì sao đưa anh tới) vào năm 2013 đã tạo nên một cơn sốt toàn châu Á, đưa sự nghiệp của cô lên đỉnh cao mới. Vai diễn minh tinh sang chảnh Cheon Song Yi không chỉ giúp cô "càn quét" các giải thưởng danh giá mà còn định hình phong cách thời trang và làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ.

Tiếp nối thành công, Legend of the Blue Sea (Huyền thoại biển xanh) và các dự án sau này như sê-ri Kingdom: Ashin of the North (Vương triều xác sống: Ashin phương Bắc) và phim truyền hình Jirisan (Bí Ẩn Núi Jiri) tiếp tục cho thấy sức hút của "quốc bảo điện ảnh" xứ Hàn.

Giữ vững ngôi vị 'Nữ hoàng quảng cáo'

Trong khoảng thời gian từ sau Jirisan (phát sóng cuối năm 2021) đến nay, Jun Ji Hyun có phần im ắng hơn trên mặt trận phim ảnh. Cô dường như dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và lựa chọn kịch bản một cách kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sức hút của cô giảm sút.

Mặc dù không tham gia liên tục các dự án điện ảnh nhưng Jun Ji Hyun vẫn đắt show quảng cáo ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngược lại, Jun Ji Hyun vẫn giữ vững ngôi vị "Nữ hoàng quảng cáo" (CF Queen) hàng đầu Hàn Quốc. Cô là gương mặt đại diện được săn đón bởi hàng loạt thương hiệu cao cấp trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, mỹ phẩm, trang sức đến đồ gia dụng, thực phẩm, và viễn thông. Hình ảnh sang trọng, đẳng cấp và đáng tin cậy giúp cô duy trì vị thế vững chắc trong ngành quảng cáo, mang về những hợp đồng béo bở và giữ cho tên tuổi luôn hot trên truyền thông. Các chiến dịch quảng cáo có sự góp mặt của cô luôn thu hút sự chú ý lớn và tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng cô cũng xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn trong và ngoài nước với tư cách khách mời danh dự hoặc đại sứ thương hiệu. Mỗi lần lộ diện, cô đều gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng chuẩn mực và thần thái đỉnh cao, khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao hạng S. Giữa tháng 4.2025, Piaget đưa ra thông báo chính thức về việc Gianna Jun gia nhập thương hiệu với tư cách Đại sứ toàn cầu. Hãng trang sức xa xỉ dành những mỹ từ đẹp cho chân dài 8X: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được nữ diễn viên tài năng Gianna Jun đồng hành, và bộ sưu tập biểu tượng mới của chúng tôi - Sixtie - cũng đang được hưởng lợi từ vầng hào quang lấp lánh của cô ấy".

Người hâm mộ mong chờ sự trở lại "bùng nổ" của Jun Ji Hyun ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự trở lại được mong chờ: Dự án Polaris

Tin tức được người hâm mộ Jun Ji Hyun mong đợi nhất trong suốt thời gian qua chính là sự trở lại màn ảnh của cô, dự án phim truyền hình mang tên Polaris (tên dự kiến, còn được gọi là North Star - Sao Bắc Cực) đóng cùng tài tử Kang Dong Won.

Thông tin về Polaris đã gây bão truyền thông ngay từ khi công bố khi có hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc hợp tác trong một dự án phim truyền hình. Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch tài năng Jung Seo Kyung, người đứng sau thành công của các tác phẩm đình đám như The Handmaiden (Người hầu gái), Decision to Leave (Quyết tâm chia tay), và Little Women (Ba chị em). Phim thuộc thể loại tình cảm, gián điệp, xoay quanh câu chuyện của những điệp viên mất đi danh tính và cố gắng tìm lại chính mình, đạo diễn là Kim Hee Won, người từng tạo nên thành công cho Vincenzo và Little Women.

Dù có những khoảng lặng trong sự nghiệp diễn xuất, vị thế của Jun Ji Hyun trong làng giải trí Hàn Quốc là không thể bàn cãi. Cô là một trong những nữ diễn viên có mức cát sê cao nhất Hàn Quốc, phản ánh đúng tầm ảnh hưởng và giá trị thương mại của cô.