Vị thế mới của bất động sản phía đông TP.HCM và những cú hích hạ tầng

Theo đó, tính liên kết vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai đang được thắt chặt hơn bao giờ hết nhờ đòn bẩy hạ tầng. Năm 2026 được xác định là thời điểm bản lề khi 3 cây cầu trọng điểm nối liên vùng, hệ thống vành đai, cao tốc đã khởi công xây dựng và sân bay quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện để đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm nay.

Vành đai 3 dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 30.6.2026 ẢNH: TCIP

Bước chuyển mình của cấu trúc đô thị khu vực phía đông

Trong chiến lược phát triển hạ tầng, 3 dự án cầu kết nối TP.HCM và Đồng Nai bao gồm cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) không chỉ là công trình giao thông mà còn là công cụ tái cấu trúc không gian đô thị toàn vùng. Khi khoảng cách di chuyển được rút ngắn, giá trị và tiềm năng của bất động sản sẽ được định vị lại theo khả năng kết nối. Ranh giới địa lý dần được xóa mờ, khơi thông dòng chảy cư dân và vốn đầu tư, qua đó thúc đẩy sự hình thành của các đô thị vệ tinh hiện đại, mở rộng không gian phát triển về phía đông và tạo nên một hành lang kinh tế năng động kết nối TP.HCM với khu vực sân bay Long Thành.

Cầu Long Hưng sẽ giúp xóa bỏ rào cản ngăn cách tự nhiên của phía đông TP.HCM ẢNH: ĐVTV

Thực tế, sức hút của khu vực được củng cố khi tuyến nối Hương Lộ 2 và Quốc lộ 51 đã thông xe giai đoạn 1, đoạn từ Quốc lộ 51 vào đến khu vực cầu An Hòa 2. Khi các nút kết nối huyết mạch được khai thông, chi phí logistics được tối ưu, sẽ kéo theo sự thay đổi trong lựa chọn nơi ở - nơi làm việc và định hướng lại dòng vốn đầu tư.

Sức bật của phía đông TP.HCM được cộng hưởng mạnh mẽ từ việc dịch chuyển trung tâm hành chính về Thủ Thiêm và loạt tiện ích quy mô lớn khởi công đầu năm 2026. Sự phát triển từ "lõi" TP.Thủ Đức tạo lực đẩy lan tỏa trực tiếp sang các đô thị vệ tinh tại Đồng Nai nhờ mạng lưới hạ tầng xuyên vùng đồng bộ. Khi tâm điểm dịch vụ dịch chuyển về hướng này, bất động sản phía đông không chỉ gia tăng giá trị mà còn nâng tầm chất lượng sống nhờ hưởng lợi từ kết nối trực tiếp với trung tâm mới.

Đồng thời, tuyến Vành đai 3 đang thi công khẩn trương, đóng vai trò phân bổ lại lưu lượng giao thông và mở ra các cực kinh tế mới dọc tuyến. Kết hợp cùng nút giao An Phú và việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khả năng thông thương được nâng cấp theo hướng liên kết đa trung tâm, rút ngắn thời gian di chuyển tới Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Khi các trục giao thông chiến lược hoàn thiện, không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ toàn vùng sẽ mở rộng mạnh mẽ, tạo tiền đề cho một hành lang kinh tế năng động tại phía đông TP.HCM.

Bất động sản định giá theo "năng lực kết nối"

Từ giai đoạn 2026, với sự hình thành của các trục hạ tầng trọng điểm, phía đông TP.HCM dần chuyển sang tiêu chuẩn "định giá theo khả năng kết nối". Sự bứt phá giao thông cùng chuỗi cung ứng sẵn có tại các thủ phủ công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, BR-VT tạo nên nền tảng bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về không gian sống chất lượng tại các đô thị vệ tinh lân cận.

Hạ tầng hiện đại cũng mở ra kịch bản sống mới: "An cư tại đô thị vệ tinh, kết nối đa tiện ích vùng lõi". Khi di chuyển không còn là trở ngại, các đại đô thị như Izumi City trở thành lựa chọn lý tưởng nhờ hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu sống cân bằng của cư dân hiện đại.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị thực về pháp lý và tiến độ, những dự án đô thị tích hợp từ các chủ đầu tư uy tín sẽ giữ vững đà tăng trưởng bền vững. Izumi City là sự cộng hưởng giữa kinh nghiệm của Nam Long và tiêu chuẩn quốc tế từ các đối tác Nhật Bản, được định vị là tâm điểm hưởng lợi từ trục phát triển phía Đông.

Với lợi thế từ cầu Long Hưng và vị trí gần sân bay quốc tế Long Thành, dự án sở hữu tiềm năng bứt phá mạnh mẽ. Quy hoạch tỉ mỉ với hệ sinh thái toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giúp Izumi City thiết lập chuẩn mực sống mới, đồng thời đón đầu cơ hội tái định vị giá trị bất động sản toàn vùng khi các trục kết nối chính thức hợp long.