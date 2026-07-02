Vị trí lõi đô thị và sức hút của Him Lam Thượng Phúc Legend

Hạ tầng phía nam Hà Nội mở ra dư địa phát triển mới

Trong phát triển đô thị, hạ tầng giao thông thường đi trước. Hạ tầng mở đến đâu, dân cư và thương mại theo đến đó. Đây là quy luật đã được kiểm chứng ở nhiều khu vực của Hà Nội. Phía nam Thủ đô đang bước vào giai đoạn này. Tuyến vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Chỉ đạo dự án, đường song hành đoạn qua Hà Nội đặt mục tiêu thông xe trong năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến cơ bản đã hoàn thành. Cùng với đó là cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1A, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối Bắc - Nam.

Đặc biệt, một đầu mối giao thông lớn hơn đang hình thành tại đây. Tổ hợp ga Ngọc Hồi được quy hoạch trên khoảng 250 ha. Đây là ga đầu mối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tuyến này có điểm đầu tại Ngọc Hồi và đi qua địa bàn Thường Tín.

Hạ tầng giúp khu vực phía nam Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm và các tỉnh lân cận. Khả năng kết nối tăng lên kéo theo quá trình đô thị hóa. Quá trình này từ đó mở ra dư địa cho các khu đô thị mới và các dự án bất động sản. Các khu đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích, thường thu hút cư dân và hoạt động kinh doanh.

Vị trí lõi đô thị mới của Him Lam Thượng Phúc Legend

Him Lam Thượng Phúc Legend nằm tại trung tâm Thường Tín. Dự án có quy mô khoảng 3,86 ha với 155 căn thấp tầng. Hạng mục nhà ở được khởi công ngày 26.3.2026 và dự kiến bàn giao vào quý 1/2027.

Đáng chú ý hơn là bối cảnh quy hoạch xung quanh dự án. Cuối năm 2025, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội - chính thức khởi công. Dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỉ đồng. Quy mô hơn 9.000 ha. Dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn nhất thị trường bất động sản Việt Nam. Him Lam Thượng Phúc Legend nằm trong phân khu B của đại đô thị này. Đây là phân khu lõi, nơi bố trí Khu liên hợp thể thao quốc gia và sân vận động đạt chuẩn quốc tế. Việc nằm trong một quần thể đô thị quy mô lớn giúp dự án có nền tảng cộng đồng và tiện ích cấp vùng. Đáng chú ý, dự án được triển khai sau khi đại đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội khởi công khoảng 3 tháng, tạo hiệu ứng lan tỏa về dòng vốn và sự hình thành các hoạt động kinh tế trong khu vực.

"Đại công trường" xây dựng sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi thuộc phân khu B - Khu đô thị thể thao Olympic

Vị trí cho phép kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông chính. Dự án tiếp cận quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và vành đai 4. Khoảng cách tới tổ hợp ga Ngọc Hồi dưới 10 phút di chuyển. Đây là điều kiện thuận lợi cho cư dân và cho hoạt động giao thương.

Him Lam Thượng Phúc Legend cũng gần các cơ quan hành chính của xã Thường Tín. Trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện và trung tâm văn hóa thể thao phần lớn đều nằm trong bán kính khoảng 5 km quanh dự án.

Thiết kế hai mặt tiền và chính sách tài chính hấp dẫn

Toàn bộ 155 căn shophouse thuộc dự án được thiết kế hai mặt tiền. Đây là loại hình không phổ biến, do yêu cầu cao về quy hoạch và tổ chức không gian. Nhà thấp tầng có thiết kế 4,5 tầng, diện tích từ 65 m² đến 275 m². Mặt ngoài shophouse được hoàn thiện bằng đá nhập ngoại. Thiết kế hai mặt tiền shophouse cũng giúp tăng khả năng nhận diện thương mại và công năng khai thác cũng linh hoạt hơn. Chủ sở hữu có thể dùng để ở, kinh doanh hoặc cho thuê.

Chủ đầu tư dự án chú trọng nâng cao chất lượng sống bằng cách phát triển chuỗi 39 tiện ích nội khu. Điểm nhấn là bể bơi trung tâm rộng 655 m², thuộc nhóm quy mô lớn tại Thường Tín. Bên cạnh đó là quảng trường nhạc nước, sân khấu đa năng, công viên thể thao ngoài trời và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Phối cảnh dự án Him Lam Thượng Phúc Legend

Về tài chính, dự án áp dụng một số chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ cần khoảng 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỉ đồng cho đến thời điểm nhận bàn giao nhà. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% lên đến 18 tháng và ân hạn nợ gốc tới 36 tháng. Bên cạnh đó, đối với nhóm khách hàng thanh toán sớm, Chủ đầu tư chiết khấu lên đến 8% giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đang ở ngưỡng 5,3% - 7,2%/năm (theo số liệu ngày 25.5.2026), mức chiết khấu 8% được đánh giá là một lựa chọn tốt cho nhiều nhà đầu tư có sẵn tiền mặt.