Vị tướng cảnh sát đức độ làm theo lời Bác dạy

Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, từ khi mới 15 tuổi, ông Trương Hữu Quốc (sinh năm 1942) đã tích cực tham gia kháng chiến. Năm 20 tuổi, khi đang hoạt động trong phong trào học sinh, ông bị địch bắt giam vào nhà lao Quảng Trị. Mặc dù bị đánh đập rất dã man như chúng trói chặt ông treo ngược lên trần nhà, cho nước ớt, xà phòng đổ vào mũi, họng rồi tra tấn bằng điện sau một thời gian đầu dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, ông vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, kiên quyết không khai báo bất lợi cho tổ chức, buộc địch phải trả tự do vì không có chứng cứ buộc tội.

Trở về từ nhà lao của địch, ông tham gia lãnh đạo học sinh địa phương rồi được tin cậy tham gia hoạt động tại ban An ninh huyện Hải Lăng. Chính từ đây ông đã trở thành người chiến sĩ an ninh hoạt động trong lòng địch, thoát ly gia đình. Chỉ trong hơn 2 năm, ông đã xây dựng được nhiều đặc tình và cơ sở bí mật, thu được nhiều thông tin để bảo vệ cơ sở lực lượng ta và phục vụ lực lượng quân sự tỉnh đánh địch...



Giữ cương vị Trưởng công thị xã Quảng Trị với cấp bậc đại uý khi đất nước thống nhất, ông được cử ra Bắc học tại trường sĩ quan An ninh (C500) rồi trở về làm Trưởng Công an Huyện Triệu Hải vào tháng 7.1977. Ông được bổ nhiệm làm phó Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Trị Thiên năm 1984 và Giám đốc Công an Quảng Trị năm 1989.



Ông từng giữ trọng trách quan trọng của ngành Công an như: phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần (1993-1995), làm phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát một thời gian rất ngắn 9 tháng trong năm 1996, rồi làm Tổng cục trưởng 7 năm (1997-2004). Giai đoạn này, ông cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và cấp uỷ Tổng cục không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác của toàn lực lượng Cảnh sát: tập trung chấn chỉnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bố trí lại lực lượng theo hướng chuyên sâu, kết hợp phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm và đã thành công trong việc phá nhiều chuyên án lớn cả về kinh tế lẫn tội phạm hình sự.



Là một chỉ huy kiên quyết, khôn khéo trong công việc, sống thanh liêm, đức độ. Với đồng chí và bạn bè, Tướng Trương Hữu Quốc luôn sống tình nghĩa và nhân hậu. Ông đã nghỉ hưu từ năm 2004 nhưng suốt hai chục năm qua, ông vẫn luôn luôn đau đáu với đồng đội, quê hương Quảng Trị. Ông đi làm thiện nguyện liên tục dù nay cũng đã bước sang tuổi 81 với nhiều bệnh tật trong người.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trao danh hiệu AHLLVT cho Thiếu tướng Trương Hữu Quốc năm 2011.

Tướng Vương nói về Tướng Quốc

Thiếu tướng AHLLVTND Vũ Hùng Vương, nguyên phó Tổng cục trưởng Cảnh sát, người cộng sự gần gũi hàng chục năm của tướng Quốc cho biết, lúc đó Tổng cục Cảnh sát có đến 20 đầu mối cấp cục và tương đương. Lực lượng cảnh sát chiếm tới 70% quân số của toàn ngành Công an, cho nên người đứng đầu có quyền lực rất lớn.

"Khi tôi là Cục phó Tham mưu của Tổng cục, theo quy hoạch, lẽ ra tôi sẽ là Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội. Trước tình hình tội phạm ma tuý ngày một nhiều và có tính chất nghiêm trọng hơn trước, anh Quốc gọi tôi lên và nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sắp tới Tổng cục sẽ thành lập Cục Phòng chống ma tuý. Đây là công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi người đứng đầu phải mưu trí dũng cảm, phải cương quyết, khôn khéo và phải có bàn tay sạch. Anh muốn đưa em sang làm Cục trưởng cục mới này vì em hội tụ đủ những yêu cầu đó. Em thấy sao ?"- ông Vương kể lại và cũng giải thích thêm, ông Quốc thường xưng hô rất nhẹ nhàng với thuộc cấp ngoài đời như vậy.



Cục phó Cục Tham mưu Vũ Hùng Vương trả lời: "Từ trước đến nay, em chưa bao giờ tự xin việc, chọn việc hoặc xin đổi vị trí công tác. Tổ chức phân công thế nào, dù khó khăn, phức tạp em cũng đều chấp hành và cố gắng hết sức để làm tốt." "Và rồi với 10 năm đảm trách công tác này, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức và anh Quốc từng tin tưởng gửi gắm" - ông Hùng Vương kể.



Theo ông Vũ Hùng Vương, tướng Trương Hữu Quốc là vị thủ trưởng rất gần gũi với anh em cán bộ. Trong công việc, ông Quốc luôn thể hiện là người rất sâu sát với tình hình, lắng nghe ý kiến của cấp dưới và nắm chắc đường lối để chỉ đạo các đơn vị, các vụ trọng án.



"Là một cán bộ an ninh trải qua cuộc chiến tranh, anh Quốc đã lập nhiều chiến công trong chiến đấu chống Mỹ rồi trưởng thành như sau này. Với anh Quốc, điểm nổi bật nhất ở anh chính là cái đức. Anh được chúng tôi rất kính trọng ở cái đức. Sống rất trong sạch, liêm chính và cần kiệm", ông Vũ Hùng Vương chia sẻ.



"Các đơn vị trong Tổng cục xin đất xây nhà cho cán bộ, anh luôn ủng hộ tạo điều kiện. Nhưng như cục tôi hoặc các cục khác gợi ý dành 1 suất đất cho anh, anh đều từ chối và muốn để anh em khó khăn khác vì anh bảo rằng anh cũng đã được Tổng cục lo", ông Vũ Hùng Vương nhớ lại.

Tướng Trương Hữu Quốc trong một lần hoạt động thiện nguyện, trao tiền ủng hộ quê hương Quảng Trị NVCC

"Phong cách làm việc của anh rất sâu sát, đúng mực. Anh luôn lắng nghe ý kiến mọi người. Anh xuống cơ sở cũng rất hoà đồng, giản dị. Anh Quốc luôn tạo điều kiện để anh em phát triển, khuyến khích anh em dám nghĩ, dám làm, dám có tinh thần đổi mới. Với người nào có vi phạm khuyết điểm, nếu không thuộc phạm trù đạo đức mà chỉ là do phương pháp làm việc, anh xử lý rất chân tình, nhân văn.



"Anh nghỉ hưu rồi nhưng hàng chục năm qua rất có tâm với quê hương. Anh không quản tuổi cao sức yếu, đóng góp bằng cách vận động tài trợ giúp người nghèo rất tuyệt vời. Hàng nghìn chiếc xe đạp, hàng chục tỷ đồng được anh vận động các mạnh thường quân đóng góp cho Quảng Trị quê nhà", ông Vương kể.



Khi tôi gặp ông mới đây, vị tướng về hưu tỏ ra rất vui mừng bởi lực lượng phòng chống tội phạm trong ngành Công an đang được sự ủng hộ triệt để từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đến BCH Trung ương trong cuộc chiến đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực. Trong xã hội đã không còn vùng cấm, nhờ thế lực lượng Công an sẽ dễ làm án hơn thời của một thế hệ chỉ huy như ông, khi từng gặp đầy khó khăn nếu "đụng chạm".

Tướng Trương Hữu Quốc và tác giả chụp lưu niệm hôm 5.8.2023





Thiếu tướng, AHLLVTND Vũ Hùng Vương, nguyên phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Với anh Quốc thì có thể nói một điều ngắn gọn, đó là một tấm gương sáng trong việc học tập tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Anh là một vị chỉ huy đĩnh đạc, sống đàng hoàng và nhân hậu với đồng chí, anh em và bè bạn. Tôi nghĩ, không đâu xa, anh chính là một người học trò ưu tú của ngành Công an học tập làm theo đúng theo 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân. Đó là: "Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Ðối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Ðối với công việc, phải tận tụy. Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".