Kinh tế

Ví VNPAY trở thành phương thức thanh toán cho App Store và dịch vụ Apple tại VN

Nguồn: VNPAY
20/08/2025 15:00 GMT+7

Từ hôm nay 18.8.2025, người dùng tại Việt Nam đã có thể sử dụng Ví VNPAY để thanh toán cho các giao dịch trên App Store, Apple Music, ứng dụng Apple TV, iTunes Store, iCloud và nhiều Dịch vụ Apple khác.

Ví VNPAY trở thành phương thức thanh toán cho App Store và dịch vụ Apple tại VN - Ảnh 1.

Chỉ cần liên kết Ví VNPAY với Tài khoản Apple, khách hàng đã có thể thanh toán nhanh chóng và an toàn cho các ứng dụng và trò chơi yêu thích trên App Store cũng như các Dịch vụ Apple, mà không cần đến thẻ tín dụng. Mọi giao dịch đều được xác thực bảo mật bằng Face ID hoặc Touch ID.

Thiết lập Ví VNPAY làm phương thức thanh toán cho Tài khoản Apple

Người dùng có thể dễ dàng quản lý thông tin thanh toán của Tài khoản Apple trong phần Cài đặt trên iPhone, iPad hoặc máy Mac.

Ví VNPAY trở thành phương thức thanh toán cho App Store và dịch vụ Apple tại VN - Ảnh 2.

Bước 1: Mở Cài đặt, chọn Tài khoản Apple và chọn "Thanh toán & Giao hàng"

Bước 2: Chọn "Thêm phương thức thanh toán"

Bước 3: Chọn Ví VNPAY và làm theo hướng dẫn.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Phó tổng giám đốc VNPAY, chia sẻ: "Việc Ví VNPAY chính thức trở thành phương thức thanh toán cho App Store và các Dịch vụ Apple tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao trải nghiệm và mang đến nhiều giá trị thiết thực cho người dùng của chúng tôi, giúp khách hàng thanh toán dễ dàng, an toàn và nhanh chóng trên các thiết bị Apple chỉ với một chạm, và tiếp cận với vô vàn các ứng dụng và trò chơi, cũng như các dịch vụ đăng ký của Apple".

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Ví VNPAY làm phương thức thanh toán, vui lòng truy cập https://support.apple.com/vi-vn/118429

Ví VNPAY là giải pháp thanh toán thông minh tích hợp trong ứng dụng VNPAY - nền tảng số đa tiện ích dành cho người dùng hiện đại. Với Ví VNPAY, mọi nhu cầu thanh toán như hóa đơn, mua sắm, di chuyển hay giải trí đều được thực hiện một cách nhanh chóng và liền mạch ngay trên ứng dụng VNPAY mà không cần tiền mặt hay thẻ ngân hàng truyền thống.

Người dùng chỉ cần chọn Ví VNPAY làm phương thức thanh toán cho các dịch vụ trên ứng dụng VNPAY để tận hưởng trải nghiệm thanh toán thông minh và tiện lợi cho nhịp sống số hiện đại.


Xem thêm bình luận