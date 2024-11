Vi vu đón xuân ở xứ Cảng Thơm

Sở hữu vẻ đẹp giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông - Tây, Hồng Kông (Trung Quốc) còn được biết đến dưới những danh từ quen thuộc như "Hương Cảng", "xứ Cảng Thơm", là một thành phố đầy sức sống, vừa mang dáng vẻ năng động hiện đại, vừa giữ nét duyên dáng truyền thống đáng ngưỡng mộ.

Cảnh sắc ngoạn mục nhìn từ Victoria Peak

Nơi đây có rất nhiều danh thắng hấp dẫn để bạn ghé thăm. Đứng trong "top đầu" những điểm đến được du khách yêu thích nhất, đỉnh Victoria Peak (núi Thái Bình), nơi có tầm nhìn ngoạn mục bậc nhất Hương Cảng. Từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy của thành phố, chiêm ngưỡng một trong những đường chân trời ấn tượng nhất thế giới, cùng cảnh sắc đẹp như tranh của cảng biển Victoria.

Khung cảnh thanh bình của vịnh Repulse

Với du khách yêu thích biển xanh, vịnh nước cạn Tsin Shui Wan (hay vịnh Repulse) là điểm đến không thể bỏ lỡ. Du khách xưng tụng Tsin Shui Wan là vịnh biển xinh đẹp bậc nhất Hồng Kông, mê hoặc lòng người bằng vẻ đẹp thơ mộng của những triền cát vàng mịn màng và mặt biển xanh êm ả. Thời tiết của vịnh dễ chịu quanh năm, mùa đông ấm áp, mùa hè dịu mát, nhiệt độ nước biển dao động từ 16 đến 27 độ C, mang đến một không gian dễ chịu, nơi bạn và gia đình có thể thoải mái dành cả ngày dài vui chơi cùng sóng biển.

Trong khi đó, quảng trường Kim Tử Kinh lại là điểm hẹn hoàn hảo cho những ai đam mê lịch sử. Nơi đây được xem như trái tim của thành phố, biểu tượng cho sự chuyển đổi lịch sử quan trọng của vùng đất này. Quảng trường là nơi đặt tác phẩm điêu khắc dát vàng Forever Blooming Bauhinia (tạm dịch: Hoa Dương Tử Kinh nở mãi) cao gần 2m, do chính phủ Trung Quốc trao tặng vào năm 1997. Khu vực này trở thành điểm check-in không thể thiếu đối với du khách khi đặt chân đến với Hồng Kông.

Đại lộ Ngôi sao, điểm hẹn hấp dẫn cho người yêu điện ảnh

Đại lộ Ngôi sao (Avenue Of Stars) miền đất trong mơ cho những fan hâm mộ các bộ phim điện ảnh gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Trương Quốc Vinh, Lê Minh, hay Mạn Ngọc. Tương tự như Đại lộ danh vọng Hollywood, Avenue Of Stars là nơi tôn vinh các ngôi sao của ngành điện ảnh xứ này. Dọc theo đại lộ, bạn sẽ tìm thấy dấu in tay hoặc chữ ký của hơn 100 nhân vật nổi tiếng, kỷ vật điện ảnh, các tấm bia kỷ niệm, những tiểu cảnh thú vị về phim trường, cùng một số bức tượng với kích thước như người thật.

Trải nghiệm nhịp sống sôi động tại chợ đêm

Thành phố phồn vinh này đồng thời cũng là thánh địa của những tín đồ shopping, hội tụ các trung tâm thương mại lớn, khu chợ sầm uất và các phố mua sắm sôi động. Bên cạnh đó, ẩm thực là một phần không thể tách rời trong các trải nghiệm ở đây. Từ những xe hàng rong bán dim sum nóng hổi đến các nhà hàng sang trọng phục vụ các món ăn Trung Hoa hay quốc tế, nơi đây đáp ứng mọi khẩu vị và khiến bạn đắm mình trong bầu không khí thấm đẫm phong vị bản địa. Hồng Kông không chỉ là một điểm đến, mà còn là một trải nghiệm trọn vẹn cho tất cả các giác quan. Mỗi góc phố, mỗi món ăn, và mỗi phong cảnh đều chứa đựng những câu chuyện và cảm xúc đặc biệt, khiến bạn càng yêu mến thành phố này hơn nữa.

Dimsum nét đặc sắc trong ẩm thực xứ Cảng Thơm