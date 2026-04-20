Vỉa hè tấp nập người dân và du khách mỗi tối

Khi phố phường bắt đầu lên đèn cũng là lúc vỉa hè tấp nập hàng quán buôn bán. Đây cũng là thời điểm người dân, du khách tràn tới ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ghi nhận từ khu vực trung tâm thành phố cho tới phường xã lân cận, nhiều hàng quán đông nghịt khách tới nửa đêm.

Đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài về đêm đông đúc, nhộn nhịp với hàng chục quán xá ẢNH: LN

Quán cua, hải sản đông khách mỗi tối vì có không gian ngoài trời ẢNH: LÊ NAM

Quán ốc Danh trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều người hơn chục năm qua. Quán chỉ mở buổi tối, từ 18 giờ đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, lúc nào đến cũng kín bàn ẢNH: LÊ NAM

Quán chỉ có vài món, lại nằm sát đường với xe cộ đi lại ồn ào nhưng đông khách vì đồ ăn tươi, ngon ẢNH: LÊ NAM

Quán bún cá Nha Trang này dù có cả mặt tiền nhà hàng rộng rãi bên trong, nhưng tối đến, khách chỉ muốn ngồi bàn bên ngoài ẢNH: LÊ NAM

Phố đị bộ Bùi Viện lúc nào cũng chật kín khách tây. Vừa uống trải nghiệm ẩm thực, vừa ngắm phố phường là là nén đặc thù hấp dẫn đối với du khách nước ngoài

Vỉa hè là "nền kinh tế" giá trị nhất với nhiều quán hàng bởi ngay cả bên trong có trống, khách cũng chọn ra ngoài

"Kinh tế vỉa hè" là đặc thù riêng, hấp dẫn, thu hút cả người dân và du khách của TP.HCM nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Vấn đề còn lại là quy hoạch thế nào để vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa kiểm soát được chất lượng, giá cả và bảo đảm mỹ quan đô thị.