Vỉa hè tấp nập người dân và du khách mỗi tối

Nhiều quán cà phê, quán nhậu nhờ vài m2 vỉa hè mà tồn tại vài thập kỉ, thậm chí trở thành điểm hẹn của du khách trong và nước ngoài khi tới TP.HCM. Dạo một vòng từ trung tâm ra vùng ven, 'kinh tế' vỉa hè ở đâu cũng sôi động.
Khi phố phường bắt đầu lên đèn cũng là lúc vỉa hè tấp nập hàng quán buôn bán. Đây cũng là thời điểm người dân, du khách tràn tới ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ghi nhận từ khu vực trung tâm thành phố cho tới phường xã lân cận, nhiều hàng quán đông nghịt khách tới nửa đêm.
"Kinh tế vỉa hè" là đặc thù riêng, hấp dẫn, thu hút cả người dân và du khách của TP.HCM nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Vấn đề còn lại là quy hoạch thế nào để vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa kiểm soát được chất lượng, giá cả và bảo đảm mỹ quan đô thị.
