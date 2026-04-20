Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vỉa hè tấp nập người dân và du khách mỗi tối

Lê Nam
20/04/2026 13:09 GMT+7

Nhiều quán cà phê, quán nhậu nhờ vài m2 vỉa hè mà tồn tại vài thập kỉ, thậm chí trở thành điểm hẹn của du khách trong và nước ngoài khi tới TP.HCM. Dạo một vòng từ trung tâm ra vùng ven, 'kinh tế' vỉa hè ở đâu cũng sôi động.

Khi phố phường bắt đầu lên đèn cũng là lúc vỉa hè tấp nập hàng quán buôn bán. Đây cũng là thời điểm người dân, du khách tràn tới ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ghi nhận từ khu vực trung tâm thành phố cho tới phường xã lân cận, nhiều hàng quán đông nghịt khách tới nửa đêm.

Đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài về đêm đông đúc, nhộn nhịp với hàng chục quán xá

Quán cua, hải sản đông khách mỗi tối vì có không gian ngoài trời

Quán ốc Danh trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều người hơn chục năm qua. Quán chỉ mở buổi tối, từ 18 giờ đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, lúc nào đến cũng kín bàn

Quán chỉ có vài món, lại nằm sát đường với xe cộ đi lại ồn ào nhưng đông khách vì đồ ăn tươi, ngon

Quán bún cá Nha Trang này dù có cả mặt tiền nhà hàng rộng rãi bên trong, nhưng tối đến, khách chỉ muốn ngồi bàn bên ngoài

Phố đị bộ Bùi Viện lúc nào cũng chật kín khách tây. Vừa uống trải nghiệm ẩm thực, vừa ngắm phố phường là là nén đặc thù hấp dẫn đối với du khách nước ngoài

Vỉa hè là "nền kinh tế" giá trị nhất với nhiều quán hàng bởi ngay cả bên trong có trống, khách cũng chọn ra ngoài

 "Kinh tế vỉa hè" là đặc thù riêng, hấp dẫn, thu hút cả người dân và du khách của TP.HCM nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Vấn đề còn lại là quy hoạch thế nào để vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa kiểm soát được chất lượng, giá cả và bảo đảm mỹ quan đô thị. 

Vì sao vỉa hè hấp dẫn du khách?

TP.HCM từng cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè có thu phí từ năm 2024, nhưng đến cuối năm 2025 đã tạm dừng cơ chế này. Thực tế, buôn bán vỉa hè là một phần đời sống đô thị và sinh kế của hàng triệu người dân. Thậm chí từ lâu, đây được coi là nét đặc thù giúp du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

