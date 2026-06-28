Viatris đồng hành cộng đồng y khoa nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm

Chương trình quy tụ hơn 800 bác sĩ tham dự trực tiếp và khoảng 1.000 cán bộ y tế theo dõi trực tuyến trên toàn quốc, tạo nên một diễn đàn học thuật nhằm cập nhật những tiến bộ y học mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính hiện chiếm gần 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, cho thấy đây là một trong những thách thức y tế đáng quan tâm nhất hiện nay. Trong bối cảnh dân số già hóa và các yếu tố nguy cơ chuyển hóa gia tăng, việc nâng cao năng lực dự phòng, chẩn đoán và quản lý dài hạn các bệnh lý mạn tính trở nên cấp thiết đối với hệ thống y tế.

Quản lý bệnh không lây nhiễm trong kỷ nguyên mới

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, chuỗi hội thảo cập nhật những xu hướng mới trong quản lý bệnh không lây nhiễm từ các hướng dẫn thực hành lâm sàng quốc tế, với trọng tâm là dự phòng biến cố tim mạch, quản lý nguy cơ ở người bệnh đái tháo đường, điều trị đau thần kinh và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Các phiên thảo luận nhấn mạnh vai trò của can thiệp sớm, điều trị cá thể hóa, chăm sóc toàn diện và phối hợp đa chuyên khoa nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý bệnh lâu dài, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

GS-TS-BS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam, nhận định trong hội thảo tại Hà Nội: "Việc cập nhật liên tục các tiến bộ y học và khuyến cáo điều trị mới thông qua những diễn đàn khoa học đa chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân".

GS-TS-BS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra tại TP.HCM, phần trình bày về chuyển giao công nghệ nhấn mạnh rằng việc điều trị các bệnh không lây nhiễm là một hành trình dài hạn, đòi hỏi khả năng tiếp cận thuốc chất lượng cao một cách ổn định và liên tục. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý và nâng cao năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, ThS-DS Lê Ngọc Danh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP.HCM cho rằng: "Chuyển giao công nghệ là hướng đi giàu tiềm năng giúp Việt Nam không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, mà còn từng bước nâng tầm vị thế của ngành dược trong chuỗi giá trị khu vực. Với sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất trong nước và các Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia, các dự án này sẽ góp phần duy trì nguồn cung thuốc chất lượng cao một cách ổn định, đặc biệt đối với các bệnh lý cần điều trị dài hạn".

ThS-DS Lê Ngọc Danh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP.HCM

Hành trình 5 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam

Chuỗi hội thảo năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 5 năm Viatris hiện diện và phát triển tại Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, Viatris đã đồng hành cùng cộng đồng y khoa thông qua các chương trình cập nhật khoa học, đào tạo y khoa liên tục và hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý bệnh lâu dài, góp phần cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác chuyên môn, dự án chuyển giao công nghệ sản xuất một số thuốc biệt dược gốc là một trong những điểm nhấn chiến lược trong hành trình của Viatris tại Việt Nam. Đến nay, những sản phẩm đầu tiên của dự án đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và sẵn sàng phục vụ nhu cầu điều trị trong thời gian tới. Sáng kiến này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận của người bệnh với các giải pháp điều trị chất lượng cao.

Bà Radhika Bhalla, Tổng giám đốc Viatris Việt Nam và các thị trường liên minh châu Á, cho biết: "Chuỗi hội thảo khoa học năm nay là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình 5 năm Viatris đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác đa bên trong quản lý bệnh không lây nhiễm. Chúng tôi cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy của cộng đồng y khoa thông qua các sáng kiến khoa học, hợp tác chuyên môn và nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam".