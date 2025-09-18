VIB 29 năm: Hành trình sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho triệu khách hàng Việt

Trong bức tranh ngành ngân hàng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, VIB đã ghi dấu với sức sáng tạo, tốc độ đổi mới và khả năng cá nhân hóa vượt trội trong các giải pháp tài chính. Những nỗ lực này giúp ngân hàng đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của hàng triệu khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính, với sự đồng hành của hơn 10.000 cán bộ nhân viên. VIB liên tục vào nhóm top đầu ngành ngân hàng trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và nhiều năm liên tiếp vào Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB, nhấn mạnh: ‘Sáng tạo bằng sự thấu hiểu khách hàng là bệ phóng cho mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Với bản sắc sáng tạo, công nghệ và cá nhân hóa, chúng tôi mở ra những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho hàng triệu khách hàng Việt’.

Tái định nghĩa sản phẩm tài chính bằng công nghệ và cá nhân hóa

Năm 2025, VIB tạo dấu ấn khi thổi luồng sinh khí mới vào những sản phẩm tài chính quen thuộc bằng công nghệ và cơ chế linh hoạt. Tài khoản Siêu Lợi Suất giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời tới 4,3%/năm, nhưng vẫn cho phép chi tiêu bất kỳ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy. Giải pháp iDepo mang lại lãi suất đến 6,2%/năm, đồng thời bảo toàn lợi nhuận ngay cả khi khách hàng cần rút vốn trước hạn.

Chỉ sau vài tháng ra mắt, Siêu Lợi Suất đã chạm mốc nửa triệu người dùng và liên tiếp được ba tổ chức quốc tế uy tín vinh danh. Song song, MyVIB -nền tảng ngân hàng số của VIB -tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Với việc tích hợp AI thế hệ mới, ứng dụng này được International Finance Awards trao giải ‘Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng số năm 2025’.

Từ 2017 đến nay, số người dùng MyVIB tăng gấp 30 lần, hiện phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Riêng nửa đầu 2025, giao dịch QR tăng 86%, thanh toán hóa đơn tăng 60%, còn số khách hàng mới qua MyVIB tăng 84% so với cùng kỳ.

VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng Big Data, AI và GenAI vào dịch vụ khách hàng để lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu người dùng. VIB cũng tiên phong đưa dữ liệu hành vi số vào quy trình nội bộ - từ eKYC, xác thực giọng nói cho đến phê duyệt hạn mức tín dụng... giúp mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.

Một ví dụ điển hình là gói vay mua nhà phố, căn hộ: nhờ sở hữu cơ sở dữ liệu hơn 800.000 căn hộ tại các thành phố lớn, VIB có thể định giá tài sản trong 1 phút và rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống chỉ còn 4 – 8 giờ, thay vì nhiều ngày như trước. Thẻ tín dụng VIB cũng trở thành công cụ ‘may đo’, cho phép khách hàng cá nhân hóa từ thiết kế thẻ đến tính năng chi tiêu.

Sáng tạo - bệ phóng dẫn dắt bán lẻ, khiến hình ảnh VIB hiện diện trong văn hóa Việt

Sáng tạo bằng sự thấu hiểu khách hàng, tăng tốc bằng công nghệ, khác biệt bằng cá nhân hóa - VIB liên tục tạo dấu ấn mới và chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế.

Một minh chứng nổi bật là mảng thẻ tín dụng. Tháng 8.2025, VIB cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, gia nhập câu lạc bộ triệu thẻ của thị trường. Từ 92.000 thẻ năm 2018, chỉ sau 7 năm, quy mô đã tăng gấp 10 lần. Hiện VIB chiếm gần 7% thị phần thẻ lưu hành và thẻ mở mới, đồng thời đứng top 3 thị trường về chi tiêu thẻ, top 1 ngân hàng Việt về chi tiêu thẻ Mastercard. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ cao hơn 50% mức chung.

Không chỉ đạt quy mô, hệ sinh thái thẻ Visa - Mastercard - American Express cùng công nghệ cá nhân hóa giúp VIB ghi dấu ấn quốc tế. Ngân hàng liên tiếp được trao các giải thưởng như ‘Ngân hàng cung cấp Thẻ tín dụng Tốt nhất năm 2025’ (Global Business Outlook), ‘Đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng’ (Global Brands Magazine), ‘Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI’ (Visa).

Đại diện VIB khẳng định: ‘Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là số lượng thẻ, mà là trải nghiệm khác biệt khiến khách hàng gắn bó lâu dài. Chính trải nghiệm ấy mới tạo nền tảng tăng trưởng bền vững’.

Sáng tạo của VIB không chỉ ở sản phẩm, mà còn trong cách quảng bá thương hiệu. Từ The Masked Singer Vietnam, Anh Trai Say Hi đến các sự kiện quốc gia, VIB định hình hình ảnh ngân hàng trẻ trung, gắn liền đời sống văn hóa.

Tại chuỗi concert Anh Trai Say Hi, fanchant ‘VIB - Dẫn đầu xu thế thẻ’ đã trở thành điểm nhấn, được hàng trăm ngàn khán giả hô vang. Ngân hàng cũng nhiều lần được vinh danh tại giải thưởng tiếp thị sáng tạo MMA Smarties Vietnam.

Bà Tường Nguyễn cho biết: ‘Các hoạt động quảng bá thương hiệu của VIB không chỉ nhằm ghi dấu ấn thị giác, mà còn tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết dài lâu với khách hàng’.

‘29 năm không chỉ là hành trình phát triển của VIB, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị cho khách hàng. Với triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm sức mạnh, chúng tôi tự hào tiên phong mở ra kỷ nguyên ngân hàng cá nhân hóa tại Việt Nam.’ - Bà Tường chia sẻ thêm.