VIB dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng được 'viral' nhất mạng xã hội

Dẫn đầu cuộc đua truyền thông trên mạng xã hội

Tháng 6.2024, cuộc đua truyền thông mùa hè của ngành ngân hàng bùng nổ sôi động, gia tăng 29% mức độ thảo luận trên mạng xã hội so với tháng trước. Tăng gấp đôi mức quân bình của ngành, VIB đang là tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng thảo luận tăng hơn 64% và lượng người tham gia thảo luận tăng đến 67%.

Với kết quả này, VIB thăng hạng vươn lên giành vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng Thương hiệu YMI tháng 6.2024. Đây là bộ tiêu chuẩn xếp hạng mức độ hoạt động sôi nổi của thương hiệu và hiệu quả của chiến dịch qua góc nhìn lắng nghe mạng xã hội, đo lường bởi nền tảng SocialHeat của YouNet Media và đánh giá dựa trên 4 chỉ số.

Để dẫn đầu bảng xếp hạng, VIB không chỉ được cộng đồng mạng nhắc đến rần rần với chiến dịch được "viral" khắp nền tảng, mà còn phải thỏa cả nội dung thảo luận tích cực. Nếu bạn yêu thích show âm nhạc thực tế Anh Trai "Say Hi" và từng dành lời khen cho ngân hàng đồng hành, thì có hàng trăm ngàn người cũng đang tán thưởng theo cách tương tự. Đây chính là chiến dịch chủ chốt làm nên sức hút của VIB trong tháng hè qua.

Ngoài ra, VIB còn gia nhập cuộc đua truyền thông với chuỗi nội dung "Giải mã hệ sinh thái thẻ tín dụng VIB" ghi nhận cột mốc 750.000 thẻ, tăng hơn 8 lần về quy mô so với thời điểm mới bước vào hành trình tái cấu trúc mảng thẻ năm 2018. Cùng với đó là các chiến dịch quảng bá thẻ tín dụng với liên hoàn minigame tặng voucher hấp dẫn, livestream cùng KOL…

Khuấy đảo mạng xã hội cùng Anh Trai "Say Hi"

Lên sóng giữa tháng 6, Anh Trai "Say Hi" nhanh chóng tạo ra lượng thảo luận bùng nổ với các nam ca sĩ, rapper, diễn viên… không chỉ tài năng trong mỗi trận tranh tài khốc liệt, mà còn hài hước và "cua gắt" không đỡ nổi để tạo ra nhiều tiếng cười ở trận đấu trí. Với nội dung hấp dẫn, Anh Trai "Say Hi" đã thần tốc mang về hàng tỉ lượt xem trên toàn cầu sau 7 tập phát sóng, liên tục đạt Top 1,2,3 Youtube trending cũng như Music Trending.

Bên cạnh đó, mức độ viral trên các nền tảng của gameshow này còn được cộng hưởng toàn diện từ 3 yếu tố: Dàn line-up 30 anh trai sở hữu fandom cực khủng, MC Trấn Thành với 18 triệu fan trên Facebook, nền tảng phát sóng VieON & Vie Channel với hơn 25 triệu người theo dõi…

Qua mỗi tập, VIB đều để lại dấu ấn sáng tạo "matching" ăn ý với dàn anh trai và gia tăng điểm chạm với tệp khán giả trẻ thông qua cách tiếp thị sáng tạo, gần gũi. Ngoài thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ" xuất hiện trong các tập phát sóng, VIB còn đưa các sản phẩm thẻ tín dụng xịn xò vào những câu chuyện chi tiêu đời thường của nghệ sĩ, những khoảnh khắc tương tác hài hước "cheap moments" tại ngôi nhà chung…

VIB cũng xuất hiện tinh tế trong tạo hình sân khấu, vật dụng gắn bó với hoạt động của dàn anh trai, các "merchandise" mà fandom nghệ sĩ thường sưu tầm, tạo cảm giác gần gũi giữa khán giả - thần tượng - nhà tài trợ. Gia hạn mức độ thảo luận và tương tác sau mỗi tập, VIB còn đẩy mạnh quảng bá ưu đãi tặng nón độc quyền, áo khoác phiên bản giới hạn… miễn phí cho fan trên mạng xã hội.

Trong tuần 2.7 đến 8.7 gần đây, Anh Trai 'Say Hi' đã tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 462.220 lượng thảo luận và 11,89 triệu lượt tương tác, theo đo lường của YouNet Media.

VIB đang khiến các fan Anh Trai 'Say Hi' nức lòng với bộ quà tặng độc quyền: áo khoác phiên bản giới hạn chỉ cần mở thẻ VIB qua kênh trực tuyến, ứng dụng MyVIB và kênh đối tác Fiza trên Zalo đến ngày 31/8; nón cực chất khi mở tài khoản Digi hoặc giới thiệu thành công 03 người bạn tạo tài khoản trên MyVIB đến hết ngày 31.10.2024.