VIB đạt gần 7.600 tỉ đồng lợi nhuận 9 tháng, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đến cuối tháng 9.2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600 nghìn tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm, đồng thời các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn quy định.

Tín dụng tăng trưởng 8%, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Đến ngày 30.9.2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600 nghìn tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411 nghìn tỉ đồng, tăng 8%, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng trong quý cuối năm. Danh mục tín dụng duy trì cơ cấu đa dạng, với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm 66% tổng dư nợ, trong khi khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính chiếm 34%.

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VIB chủ động triển khai các giải pháp giảm chi phí vay vốn cho người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm, tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí để tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ở hoạt động cho vay, VIB triển khai gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu. Với khách hàng cá nhân, ngân hàng giảm thêm 1%/năm lãi suất vay mua nhà tại một số khu vực đặc thù, triển khai chương trình cho vay mua nhà có thời gian cố định lãi suất lên tới 5 năm và gói cho vay mua ô tô quy mô 5.000 tỉ đồng với lãi suất cố định trong 24 tháng đầu cùng cơ chế trần lãi suất cho giai đoạn tiếp theo.

Tiền gửi khách hàng tăng 9%, đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí cạnh tranh

Đến cuối tháng 9.2026, tiền gửi khách hàng đạt hơn 322 nghìn tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngoại tệ chiếm 19% tổng tiền gửi khách hàng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu huy động và hỗ trợ tối ưu chi phí vốn.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VIB mở rộng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, với kế hoạch huy động khoảng 1 tỉ USD nguồn vốn trung và dài hạn trong năm 2026 nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường hợp tác với các định chế tài chính quốc tế.

Lễ ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế 285 triệu USD của VIB, ngày 5.10.2026

Trong khuôn khổ kế hoạch này, ngày 5.10.2026, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD với chi phí vốn thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trước, giúp bổ sung nguồn vốn trung hạn với chi phí cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn.

Thu nhập tăng 18%, chi phí giảm 2%, tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 17.300 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.180 tỉ đồng, trong khi thu nhập ngoài lãi đóng góp 23% tổng thu nhập hoạt động.

Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh 9 tháng là sự cải thiện về hiệu quả vận hành. Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hai chữ số, chi phí hoạt động giảm 2% so với cùng kỳ, ở mức hơn 5.300 tỉ đồng.

Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận hơn 4.300 tỉ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chủ động tạo nguồn dự phòng để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,29%. Sau khi ghi nhận chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VIB đạt gần 7.600 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,2%.

Đồng thời, các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn quy định, giúp ngân hàng chủ động hơn trong quản trị bảng cân đối, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và phát triển kinh doanh: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III SA đạt trên 11% (tối thiểu 8%). Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 77% (tối đa 85%), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 20% (tối đa 40%). Hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo Basel III đạt 102%.

Khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ, đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia

VIB được vinh danh "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026" tại Vietnam Banking Awards

Đầu tháng 10.2026, VIB được vinh danh là "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026" tại Vietnam Banking Awards, khẳng định vị thế dẫn đầu về sáng tạo và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2025, ngân hàng đã nộp 2.700 tỉ đồng, nâng tổng mức đóng góp giai đoạn 2017 - 2025 lên hơn 17.200 tỉ đồng và lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong Top 25 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, ngân hàng liên tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.



