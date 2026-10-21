VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

Gói tín dụng 15.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên

Thực hiện định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VIB chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động đến 0,5 điểm phần trăm/năm, trên cơ sở cân đối các kỳ hạn, tập trung vào nhóm kỳ hạn trên 6 tháng. Đồng thời, ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn huy động và cho vay nhằm tạo dư địa giảm chi phí vốn cho khách hàng.

Ở hoạt động cho vay, VIB tiếp tục giảm lãi suất so với biểu lãi suất hiện hành đối với các khoản vay mới của khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 15.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, áp dụng lãi suất ưu đãi theo chương trình, giảm đến 1,5%/năm theo điều kiện chương trình. Việc cấp tín dụng được xem xét cụ thể theo từng khách hàng, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn và chất lượng tín dụng. Đối tượng áp dụng tập trung vào các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành, lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích và ưu tiên phát triển như: công nghiệp hỗ trợ sản xuất vật liệu linh kiện, phụ tùng, hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo, xuất khẩu…

Với các nỗ lực này, VIB kỳ vọng có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng đơn hàng và triển khai các kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB cho biết, ngân hàng tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn từ hoạt động huy động đến cho vay, đồng thời phát triển các giải pháp tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. "Chúng tôi xác định việc giảm chi phí vốn cần đi cùng với khả năng tiếp cận nguồn vốn và sự phù hợp của giải pháp vay đối với từng khách hàng. Với doanh nghiệp, đó là nguồn lực để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất, kinh doanh; với khách hàng cá nhân, đó là khả năng chủ động hơn trong những quyết định tài chính lớn. VIB sẽ tiếp tục rà soát, phát triển các chương trình ưu đãi phù hợp, đồng thời bảo đảm việc cấp tín dụng gắn với hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ", đại diện VIB chia sẻ.

Tiếp tục giảm lãi suất vay mua nhà, mở rộng ưu đãi dài hạn

Với khách hàng cá nhân, VIB triển khai giảm thêm 1%/năm đối với các khoản vay mua nhà có lãi suất cố định trong 12 tháng và 24 tháng tại một số khu vực đặc thù. Song song đó, ngân hàng tiếp tục duy trì chương trình cố định lãi suất vay mua nhà trong thời gian lên tới 5 năm, áp dụng cho các nhu cầu vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ và vay xây dựng, sửa chữa nhà.

Đây là bước tiếp nối các giải pháp hỗ trợ người vay mà VIB đã triển khai trước đó. Với chương trình từ tháng 8.2026, khách hàng vay mua nhà có thể lựa chọn phương án cố định lãi suất trong 5 năm, qua đó chủ động dự tính chi phí vốn và kế hoạch trả nợ trong giai đoạn dài hạn.

Bên cạnh đó, Gói hỗ trợ lãi suất VIB Up cho phép khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình được giảm thêm từ 0,2% đến 0,4%/năm trong suốt thời gian vay. Việc lựa chọn gói hỗ trợ được thực hiện trước thời điểm giải ngân, giúp khách hàng chủ động cân nhắc phương án phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.

Các giải pháp này hướng đến việc hỗ trợ khách hàng trên nhiều khía cạnh: từ giảm lãi suất, ổn định chi phí vay trong thời gian dài đến chủ động cân đối nghĩa vụ trả nợ theo khả năng tài chính. Với khoản vay mua nhà có thời hạn nhiều năm, việc chủ động dự tính chi phí vốn là một yếu tố quan trọng giúp người vay xây dựng kế hoạch tài chính gia đình phù hợp.

Ưu đãi lãi suất cho vay mua ô tô và cam kết ổn định trong dài hạn

Đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ đi lại cá nhân, kinh doanh hoặc chạy dịch vụ, VIB triển khai chương trình vay mua ô tô với lãi suất cố định 12,5%/năm trong 24 tháng đầu. Sau thời gian cố định, lãi suất được cam kết không vượt quá 15%/năm theo điều kiện chương trình. Khách hàng có thể vay tối đa 5 tỉ đồng, với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị xe. Thời hạn vay tối đa 96 tháng đối với xe từ 9 chỗ trở xuống và 72 tháng đối với xe trên 9 chỗ, xe khách, xe tải.

Chương trình hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục sở hữu xe sau 24 giờ, với quy trình nhanh chóng và hồ sơ chứng từ linh hoạt theo quy định. Tổng hạn mức chương trình là 5.000 tỉ đồng, áp dụng tại các chi nhánh VIB và showroom của các hãng xe trên toàn quốc đến hết ngày 31.1.2027.

Thông qua các chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, VIB tiếp tục triển khai các giải pháp giảm lãi suất và hỗ trợ chi phí vốn theo từng nhu cầu, từ bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh đến mua nhà và mua ô tô. Ngân hàng hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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