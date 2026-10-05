VIB - Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, dẫn đầu xu thế cá nhân hóa

Danh hiệu "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" (Outstanding Retail Banking Award) năm 2026 đến vào thời điểm VIB tròn 30 năm phát triển. Sự ghi nhận gắn với hành trình đổi mới sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm bán lẻ, đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Từ lựa chọn tập trung phát triển bán lẻ năm 2017, VIB đã thay đổi cách thiết kế sản phẩm, tổ chức kinh doanh và đầu tư công nghệ. Gần một thập kỷ, những thay đổi ấy chuyển thành sức cạnh tranh cụ thể: tăng trưởng tín dụng bán lẻ vượt bình quân ngành, sản phẩm được lựa chọn sử dụng nhiều hơn và khả năng kết nối nhiều nhu cầu quanh một khách hàng.

Tăng trưởng tín dụng bán lẻ vượt thị trường, chi tiêu thẻ Top 3

Giai đoạn 2017 - 2025, tín dụng bán lẻ của VIB tăng bình quân 23%/năm, gấp khoảng 1,6 lần mức bình quân ngành. Duy trì tốc độ này qua nhiều năm cho thấy lựa chọn chuyển đổi bán lẻ đã tạo ra một động lực tăng trưởng bền bỉ cho ngân hàng.

Trong mảng thẻ, sức cạnh tranh được thể hiện bằng cả tăng trưởng và mức độ sử dụng. Năm 2025, VIB gia nhập một trong 5 ngân hàng có một triệu thẻ tín dụng; chi tiêu năm 2025 tăng khoảng 17 lần so với năm 2018. VIB thuộc Top 3 thị trường về chi tiêu thẻ, với mức chi tiêu bình quân mỗi chủ thẻ cao hơn khoảng 50% bình quân thị trường. Chi tiêu tăng nhanh hơn số lượng cho thấy khả năng đưa sản phẩm vào những nhu cầu thường xuyên, tạo vị thế từ chính sự lựa chọn của khách hàng.

Công nghệ và đội ngũ đưa những thiết kế ấy vào thực tế phục vụ, tạo khả năng mở rộng kinh doanh đồng thời duy trì chất lượng và kiểm soát rủi ro. Trong cùng giai đoạn 2017 - 2025, tổng tài sản VIB tăng bình quân 21%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 26%/năm.

Thành quả chuyển đổi vì thế nằm ở cả kết quả kinh doanh và những năng lực ngân hàng đã xây dựng: hiểu nhu cầu, phát triển giải pháp, vận hành và phục vụ trên quy mô lớn. Đây là nền tảng để VIB mở rộng giá trị từ từng sản phẩm sang toàn bộ quan hệ khách hàng.

Dẫn đầu xu thế cá nhân hóa, kết nối giá trị toàn bộ quan hệ

VIB phát triển lợi thế bán lẻ trên ba trụ cột: lợi ích tài chính, trải nghiệm khách hàng và công nghệ. Quyền lựa chọn trong sản phẩm được kết nối với tốc độ phục vụ và năng lực vận hành, đưa cá nhân hóa xuyên suốt nhiều nhu cầu tài chính.

Về lợi ích, VIB đưa tính linh hoạt vào thiết kế giải pháp, mang đến lợi ích vượt trội cho mọi giao dịch của khách hàng. One Card hay Max Card cho phép thay đổi danh mục hằng tháng hay lựa chọn gói phí phù hợp theo nhu cầu từng thời kỳ. Các giải pháp tiền gửi mở rộng lựa chọn sinh lời theo kế hoạch sử dụng dòng tiền như tài khoản Siêu Lợi Suất - sinh lời mỗi ngày đến 8%/năm, hay các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi vô cùng linh hoạt cho kỳ lĩnh lãi 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng với mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Với vay mua nhà, VIB khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tốt nhất cho người vay mua nhà tại Việt Nam với các giải pháp tài chính linh hoạt mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng suốt hành trình an cư: trả gốc từ 1 triệu đồng/tháng cho mỗi 1 tỉ đồng tiền vay trong những năm đầu hoặc cố định lãi suất tới 5 năm,...

VIB Up kết nối tiền gửi, khoản vay và thẻ, ưu đãi khách hàng ưu tiên trong mô hình thành viên, xác lập quyền lợi dựa trên tổng thể mức độ gắn kết. Mỗi sản phẩm bổ sung có thể làm tăng giá trị khách hàng nhận được trong quan hệ với ngân hàng.

Về trải nghiệm, VIB đưa quyền chủ động đến khách hàng từ tiếp cận dịch vụ đến sử dụng sản phẩm. MyVIB kết nối các nhu cầu giao dịch hằng ngày; Max giúp khách hàng mở thẻ, quản lý ưu đãi, đăng ký trả góp và vay tiền mặt trực tuyến, theo dõi hồ sơ và ký hợp đồng ngay trên ứng dụng. Năm 2025, 97% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua kênh số. Với vay mua nhà, thời gian phê duyệt được rút ngắn xuống khoảng 4 - 8 giờ đối với hồ sơ đủ điều kiện.

Về công nghệ, VIB đầu tư đồng bộ vào hệ thống lõi, dữ liệu và các kênh phục vụ theo định hướng "Mobile First - Cloud First - AI First". Việc hiện đại hóa hệ thống lõi trên AWS cùng kiến trúc dữ liệu hợp nhất tạo nền tảng mở rộng dịch vụ, tự động hóa vận hành và tăng tốc phát triển sản phẩm. Trên MyVIB, trợ lý ViePro ứng dụng GenAI của AWS cùng với Gen Ai Chatbot, VoiceBot hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Việt 24/7, đưa AI trực tiếp vào trải nghiệm ngân hàng.

VIB Privilege Banking thể hiện cách ba trụ cột hội tụ trong một mô hình phục vụ. Giải pháp tài chính được thiết kế theo nhu cầu dòng tiền; không gian Ownrora trên MyVIB ứng dụng AI hỗ trợ định hướng phân bổ tài sản theo khẩu vị đầu tư; Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên trực tiếp tư vấn theo mục tiêu từng người. Các đặc quyền phong cách sống mở rộng trải nghiệm theo sở thích và mối quan tâm riêng.

Mô hình này vừa được Global Business Outlook vinh danh "Most Innovative Privilege Banking - Vietnam 2026" - Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam năm 2026. Sự ghi nhận cho thấy hướng phát triển cá nhân hóa của VIB đã mở rộng từ quyền lựa chọn trong sản phẩm đến cách kết nối tài chính, công nghệ và tư vấn trong toàn bộ quan hệ khách hàng.

Từ thế mạnh bán lẻ đến mục tiêu dẫn đầu ngân hàng giao dịch

Năng lực đã xây dựng đưa VIB đến một mục tiêu lớn hơn: Trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngân hàng giao dịch bằng giải pháp đổi mới, trải nghiệm cá nhân hóa và hợp tác sâu hơn với đối tác. Định hướng này mở rộng thế mạnh bán lẻ vào dòng tiền và những giao dịch diễn ra hằng ngày của khách hàng.

Nhận lương, mua một ly cà phê, thanh toán tiền học cho con, đặt một chuyến đi hay tích lũy cho căn nhà đều nằm trong cùng một đời sống tài chính. VIB hướng tới kết nối các nhu cầu ấy để dịch vụ ngân hàng hiện diện thuận tiện ngay khi khách hàng cần, với giải pháp thích ứng theo thu nhập, ưu tiên và kế hoạch sống.

Gần một thập kỷ chuyển đổi đã đưa VIB đến tăng trưởng bán lẻ vượt thị trường, vị thế chi tiêu thẻ Top 3 và năng lực cá nhân hóa trên quy mô lớn. Danh hiệu "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026" ghi dấu thành quả ấy. Với nền tảng đã tạo dựng, VIB hướng tới chuyển sức cạnh tranh trong từng nhu cầu thành vị thế dẫn đầu trong ngân hàng giao dịch - gắn với dòng tiền hằng ngày và đồng hành cùng toàn bộ quyết định tài chính dài hạn của khách hàng.