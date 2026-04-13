VIB Privilege Banking: linh hoạt, cá nhân hóa và đặc quyền xứng tầm

VIB Privilege Banking ra đời, thiết lập chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên

Trong một thế giới vận động nhanh – cơ hội thuộc về người luôn sẵn sàng

Thị trường tài sản tư nhân tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, quy mô tài sản tài chính cá nhân dự kiến đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027 (theo McKinsey), cùng sự phát triển của kinh tế số và mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng cao, cách người Việt tích lũy tài sản, ra quyết định và kiến tạo tương lai đang thay đổi rõ rệt.

Nhóm khách hàng affluent vì thế đối mặt với nhiều bài toán tài chính cùng lúc như quản lý dòng tiền, đầu tư, tích lũy và bảo vệ tài sản. Trong bối cảnh đó, VIB Privilege Banking ra đời nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên. Không chỉ mở rộng đặc quyền, VIB lựa chọn xây dựng một hệ giải pháp tài chính giúp khách hàng vận hành dòng tiền linh hoạt, sẵn sàng trước biến động và làm chủ thời cuộc.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cực quang – biểu tượng của sự chuyển động, độc bản và hiếm có – VIB Privilege Banking được thiết kế như một hệ sinh thái tài chính năng động, có khả năng thích ứng theo từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng. Mỗi khách hàng là một hành trình riêng biệt, vì vậy các giải pháp được cá nhân hóa thay vì áp dụng một mô hình chung.

VIB Privilege Banking: Hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị Dynamic – Unique – Exclusive

Chia sẻ về định hướng của VIB Privilege Banking, bà Tường Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết: “Với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo một hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic – luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique – cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng; và Exclusive – nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành dài lâu. Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại Ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.”

Từ cách tiếp cận đó, VIB Privilege Banking được phát triển như một hệ giải pháp tài chính xoay quanh khách hàng, trong đó tính linh hoạt đóng vai trò nền tảng.

Ở khía cạnh Dynamic, hệ vận hành tài chính được cấu trúc thành ba lớp liên kết chặt chẽ gồm: dòng tiền, tích lũy và đầu tư. Dòng tiền nhàn rỗi không ở trạng thái chờ mà có thể sinh lời mỗi ngày thông qua tài khoản Siêu Lợi Suất, đồng thời vẫn sẵn sàng cho các nhu cầu chi tiêu. Ở lớp tích lũy, các giải pháp như iDepo và Hi-Depo giúp khách hàng bảo toàn giá trị tài sản và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính trung – dài hạn. Trong khi đó, lớp đầu tư mở ra cơ hội tiếp cận các sản phẩm đa dạng thông qua hệ sinh thái đối tác như Prudential hay Kafi, giúp kết nối giữa tăng trưởng và bảo vệ tài sản.

Dynamic cũng được mở rộng sang trải nghiệm chi tiêu và phong cách sống. Dòng thẻ VIB Priority Signature và VIB Premier Signature dành cho khách hàng ưu tiên của VIB được thiết kế xoay quanh các nhóm chi tiêu trọng tâm như du lịch, ẩm thực và mua sắm. Khách hàng có thể nhận hoàn tiền lên đến 5%, hưởng ưu đãi phòng chờ kết hợp làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế, đồng thời hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%, góp phần tạo nên trải nghiệm chi tiêu liền mạch, đặc biệt với những khách thường di chuyển quốc tế.

Trong quản lý tài sản, VIB nhấn mạnh vai trò của cấu trúc nguồn vốn. Các giải pháp tài chính được thiết kế theo hướng linh hoạt. Khách hàng có thể tự lựa chọn thời gian trả gốc phù hợp với cơ chế ân hạn trong thời gian vay để tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư song song. Phương án trả nợ cũng được linh hoạt theo dòng tiền thực tế, giúp cấu trúc tài chính không bị bó hẹp.

Với hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng, khách hàng có thể linh hoạt triển khai đầu tư, điều tiết dòng tiền và duy trì sự cân bằng tài chính tổng thể.

Với khía cạnh Unique và Exclusive, VIB Privilege Banking được xây dựng theo trọng tâm là trải nghiệm cá nhân hóa. Trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, không gian Ownrora được thiết kế riêng cho khách hàng ưu tiên, cho phép quản lý tài chính theo cách cá nhân hóa toàn diện. Hệ thống có thể đưa ra gợi ý phân bổ tài sản dựa trên nhu cầu dòng tiền và khẩu vị đầu tư, giúp việc quản lý tài sản phản ánh đúng mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.

Trong chi tiêu hằng ngày, khách hàng được hỗ trợ lựa chọn thẻ phù hợp theo hành vi sử dụng, đồng thời theo dõi tài chính thông qua các dashboard trực quan. Các yếu tố cá nhân hóa như số tài khoản theo yêu cầu hay quà tặng riêng biệt cũng được tích hợp, tạo nên trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Toàn bộ hệ sinh thái này được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại, kết hợp cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên phục vụ chuyên biệt, giúp VIB thiết kế giải pháp phù hợp cho từng khách hàng.

Chạm ánh Cực quang: Hành trình cho người làm chủ thời cuộc

Đánh dấu cột mốc ra mắt, VIB tổ chức sự kiện trải nghiệm Aurora tại Việt Nam – một không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác, tái hiện tinh thần chuyển động và độc bản của khách hàng VIB Privilege Banking.

Những khách hàng đầu tiên còn nhận được bộ tặng phẩm phiên bản giới hạn Aurora, gồm khăn lụa tơ tằm thủy ấn từ bàn tay nghệ sĩ Đặng Tố Anh với mỗi chiếc là một họa tiết độc nhất - không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo. Đặc biệt, những khách hàng hạng Premier đầu tiên còn được trao tặng thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn.

Hành trình của những người làm chủ thời cuộc còn tiếp diễn với chương trình "Chạm ánh Cực quang". Theo đó, khách hàng VIB Privilege Banking có thể tích lũy Aurora Ticket thông qua việc: duy trì số dư tiền gửi, chi tiêu thẻ, sử dụng bảo hiểm hoặc giới thiệu khách hàng mới. Mỗi Aurora Ticket đều mang đến cơ hội sở hữu 1 trong 9 cặp voucher du lịch săn cực quang dành cho hai người – trị giá 400 triệu đồng mỗi cặp.

VIB Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị xuyên suốt Dynamic – Unique – Exclusive - với nền tảng công nghệ, dữ liệu và sự đồng hành của đội ngũ chuyên biệt, VIB hướng đến việc giúp khách hàng ưu tiên không chỉ quản lý tài sản hiệu quả mà còn tự tin đưa ra quyết định, chủ động nắm bắt cơ hội và làm chủ thời cuộc theo cách riêng.