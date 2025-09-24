VIB ra mắt Privilege Banking – Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Phát biểu nhân sự kiện ra mắt dịch vụ, bà Tường Nguyễn – Phó tổng giám đốc VIB chia sẻ: "VIB Privilege Banking được hình thành từ khát vọng kiến tạo một hệ sinh thái đặc quyền khác biệt – nơi mỗi khách hàng không chỉ tiếp cận các giải pháp tài chính tối ưu, mà còn được tận hưởng những trải nghiệm gắn với phong cách sống và tôn vinh thành tựu cá nhân. Với mức khởi điểm chỉ từ 1 tỉ đồng tiền gửi, VIB mang đến sự tiếp cận dễ dàng hơn cho khách hàng mong muốn gia nhập, để có thể trải nghiệm ngay những dịch vụ và đặc quyền vốn thường chỉ xuất hiện ở các phân khúc cao hơn trên thị trường. Đây là lời khẳng định về cam kết của VIB trong việc liên tục đổi mới để tôn vinh khách hàng và nâng chuẩn trải nghiệm tài chính cho người Việt".

Với định vị "giá trị không chỉ được đo bằng tài sản, mà còn bằng trải nghiệm", Privilege Banking của VIB mang đến cho khách hàng một hệ sinh thái đặc quyền toàn diện, kết hợp lợi ích tài chính vượt trội cùng phong cách sống đẳng cấp, khẳng định vị thế tiên phong của VIB trong kiến tạo trải nghiệm cho phân khúc ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam.

Đặc quyền tài chính: Tối ưu hóa giá trị tài sản

Với VIB Privilege Banking, mỗi giao dịch tài chính đều là một trải nghiệm đặc quyền được VIB "đo ni đóng giày" với những giải pháp nhằm tối đa hóa giá trị tài sản và dòng tiền cho khách hàng.

Với tài khoản và tiền gửi, khách hàng tham gia VIB Privilege Banking được cộng thêm đến 0,7% lãi suất tiền gửi, tặng tài khoản số chọn trị giá đến 15 triệu đồng và miễn phí quản lý tài khoản ưu tiên. Đặc biệt, với tài khoản Siêu Lợi Suất, trên cơ chế sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, điểm khác biệt VIB Privilege Banking mang đến cho khách hàng là ngưỡng tiêu chuẩn 500 triệu và mức sở hữu tối đa 5 tỉ đồng, mở rộng vượt trội không gian tăng trưởng cho dòng tiền chờ chi tiêu. Chỉ 1 chạm là kích hoạt và giao dịch trên MyVIB mà không ảnh hưởng đến lợi suất đã tích lũy.

Cũng trên dòng tiền trong tài khoản thanh toán, VIB mang đến dòng thẻ thanh toán toàn cầu VIB Signature Card được thiết kế dành riêng cho khách hàng ưu tiên với đặc quyền hoàn tiền tích lũy đến 5% cho tất cả các chi tiêu du lịch, mua sắm, ẩm thực mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, tổng hoàn tiền lên đến 10,8 triệu đồng/năm. Thẻ miễn phí thường niên và có phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường, chỉ 1,1%.

Song song đó, với thẻ tín dụng VIB, khách hàng được miễn/hoàn 100% phí thường niên toàn bộ thẻ chính và thẻ phụ, đối với hạng Premier; Miễn/hoàn 100% phí thường niên 01 thẻ chính và 01 thẻ phụ VIB Travel Elite, đối với hạng Priority.

Với nhu cầu tận dụng nguồn tài chính từ ngân hàng để đầu tư, khách hàng được giảm thêm đến 0,75% khi vay tiêu dùng và 0,4% khi tham gia sản phẩm vay bất động sản, ô tô của VIB. Trong khi đó, với nhu cầu bảo hiểm và ngoại hối, khách hàng sẽ được hoàn đến 20% phí bảo hiểm nhân thọ năm đầu tiên và ưu tiên giảm tỷ giá đến 70 VNĐ cho USD, đến 150 VNĐ cho các ngoại tệ khác khi giao dịch tại VIB.

Đặc quyền phi tài chính: Nâng tầm trải nghiệm dịch vụ

Vượt lên trên những con số tài chính, dịch vụ Privilege Banking của VIB tập trung vào việc kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, độc đáo cho khách hàng.

Mỗi khách hàng được đồng hành bởi một giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM) – người không chỉ am hiểu tài chính mà còn thấu hiểu phong cách sống cá nhân. PRM sẽ là cầu nối, tư vấn chuyên sâu và bảo vệ tài sản, đảm bảo tài sản của khách hàng tăng trưởng bền vững và chuyển giao an toàn qua nhiều thế hệ.

VIB triển khai các phòng giao dịch VIP (VIP Lounge) với thiết kế sang trọng, tinh tế, mang lại sự riêng tư tuyệt đối, khách hàng không phải xếp hàng chờ đợi, và nhận được sự phục vụ nhanh chóng, chuyên biệt. Khi giao dịch tại các chi nhánh VIB, khách hàng được ưu tiên phục vụ tại quầy giao dịch, đồng thời có tổng đài hỗ trợ riêng 1800 8195, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và riêng tư.

Đặc biệt, khách hàng có đặc quyền tiếp cận và trao đổi trực tiếp với những nhà lãnh đạo cấp cao, những người kiến tạo nên chiến lược và tầm nhìn của VIB. Đây không chỉ là một đặc quyền, mà còn là lời khẳng định về sự trân trọng, cam kết của VIB trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt, mang đến những giá trị vượt trội cho các khách hàng ưu tú nhất.

Với khách hàng hay di chuyển, VIB mang đến đặc quyền trải nghiệm phòng chờ sân bay tại hơn 1.300 phòng chờ thương gia cao cấp trên toàn cầu, tặng thêm lượt không giới hạn theo doanh số chi tiêu.

Đặc quyền trải nghiệm: Chuẩn mực sống thượng lưu

Khi trở thành khách hàng ưu tiên của VIB, khách hàng sẽ được trao tấm thẻ đặc quyền VIB x Marriott để bước vào thế giới trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp với ưu đãi toàn diện từ ẩm thực, lưu trú đến giải trí: Giảm đến 30% ẩm thực và đồ uống tại Marriott tại Việt Nam, giảm 20% tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng nhiều ưu đãi riêng tại Nhật Bản và JW Marriott Hong Kong; Giảm đến 20% chi phí lưu trú tại hệ thống Marriott. Trong tháng sinh nhật của mình, khách hàng sẽ nhận được món quà sinh nhật đặc biệt tại Club Marriott.

Privilege Banking không chỉ là một dịch vụ ngân hàng, mà là một lời khẳng định về cam kết đồng hành, tôn vinh và nâng tầm vị thế khách hàng của VIB. Với hệ sinh thái đặc quyền toàn diện, VIB tin rằng đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tinh hoa, những người đang tìm kiếm không chỉ một nơi để giao dịch, mà còn là một đối tác để kiến tạo tương lai. Tham khảo về dịch vụ Privilege Banking của VIB tại đây và liên hệ bất kỳ đơn vị kinh doanh nào của VIB để được tư vấn trở thành khách hàng ưu tiên.