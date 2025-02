VIB tặng vé Anh Trai 'Say Hi' cho chủ tài khoản Siêu Lợi Suất

Không chỉ vậy, tất cả chủ tài khoản Siêu Lợi Suất đều có thêm đặc quyền "Sao Hạng A" cùng hàng ngàn vé 0 đồng tham dự sự kiện âm nhạc đỉnh cao Anh Trai "Say Hi" Concert 5 diễn ra vào ngày 21.3.2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc City đang được hàng triệu người hâm mộ săn đón. Bạn đã kích hoạt chưa?

Săn vé Anh Trai "Say Hi" 0 đồng - Tiết kiệm đến 15 triệu đồng khi chọn tài khoản số đẹp

Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB chia sẻ: "Tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB liên tục mang đến những đặc quyền vượt trội cho khách hàng, những người có tư duy tài chính đón đầu xu hướng. Có chung tầm nhìn, chúng ta có thể cùng hướng về một tương lai mà mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng cùng khai phóng sức mạnh tài chính, tối ưu từng đồng vốn, và kiến tạo một tương lai thịnh vượng".

Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên ngân hàng số MyVIB, tài khoản Siêu Lợi Suất sẽ ngay lập tức kết nối với số dư tài khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể tùy chọn ngưỡng tiêu chuẩn từ 10 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng, phần tiền vượt ngưỡng sẽ tự động chuyển vào tài khoản Siêu Lợi Suất để được tối ưu từng ngày với mức lợi suất lên đến 4,3%/năm.

Không dừng lại, khi duy trì từ 1 triệu đồng trong tài khoản mỗi ngày, bạn nhận ngay 1 lượt quay số để trúng vé tham dự Anh Trai "Say Hi" Concert 5. Các hạng vé đặc biệt gồm SKY LOUNGE, SVIP, FANZONE, GA3, CAT2, và nếu đủ may mắn, bạn còn có thể chạm đến đặc quyền "Sao Hạng A" để trực tiếp có mặt trên sân khấu cùng các nghệ sĩ hàng đầu, tham gia buổi tổng duyệt Soundcheck với những khoảnh khắc hậu trường độc quyền cùng các Anh Trai, và tận hưởng các quyền lợi VIP khác… Chương trình chỉ diễn ra đến 16.3.2025, đây là cơ hội hiếm hoi để bạn chạm tay vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp.

Kích hoạt ngay tính năng, sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, bạn sẽ có cơ hội sở hữu vé 0 đồng tham gia sự kiện âm nhạc đỉnh cao Anh Trai "Say Hi" Concert 5

Bên cạnh đó, cơ hội nâng tầm phong cách tài chính cũng đến với bạn, kích hoạt tính năng, tài khoản Siêu Lợi Suất sẽ mang đến đặc quyền chọn số tài khoản đẹp với mức ưu đãi hấp dẫn lên đến 15 triệu đồng. Đây là cơ hội giúp bạn sở hữu một tài khoản mang dấu ấn cá nhân, thể hiện phong cách chuyên nghiệp và đẳng cấp. Chương trình kéo dài đến 31.3.2025, hãy nhanh tay để không bỏ lỡ.

Thay đổi tư duy tài chính, để dòng tiền nhàn rỗi tối ưu với lợi suất tăng lên đến 43 lần

Đúng tinh thần "Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi", tài khoản thanh toán VIB khi kích hoạt siêu tính năng này sẽ gia tăng lợi suất mỗi ngày đến 4,3%/năm. So với mức lãi suất 0,1%/năm của tài khoản thanh toán thông thường, tài khoản Siêu Lợi Suất mang đến cho dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng lợi ích cao hơn đến 43 lần, khách hàng vẫn linh hoạt rút tiền trong tài khoản mà vẫn hưởng lợi suất cao.

"Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi" và nắm bắt ngay cơ hội nhận đặc quyền "Sao Hạng A" tại Anh Trai "Say Hi" Concert 5 bằng cách kích hoạt tính năng siêu tài khoản trên MyVIB

Là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, VIB không ngừng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tài chính tiên tiến như Cloud, Big Data, AI, GenAI… nhằm mang đến những giải pháp tài chính thông minh, giúp khách hàng quản lý tài sản một cách tối ưu và bền vững.

Khi dòng tiền được quản lý thông minh, không chỉ cá nhân hưởng lợi mà toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên linh hoạt, tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng chung.

Khi dòng tiền được quản lý thông minh, không chỉ cá nhân hưởng lợi mà toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên linh hoạt, tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng chung. Tài khoản Siêu Lợi Suất là một sáng kiến mang tính đột phá của VIB, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về giá trị của dòng tiền nhàn rỗi, mở ra cơ hội tài chính lớn hơn cho mỗi người dùng.

Đã đến lúc bạn đánh thức dòng tiền nhàn rỗi và tận hưởng những đặc quyền hấp dẫn từ tài khoản Siêu Lợi Suất. Hãy kích hoạt ngay hôm nay để không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn sở hữu vé VIP cùng đặc quyền "Sao Hạng A" đến Anh Trai "Say Hi" Concert 5. Thời gian có hạn - Đặc quyền không chờ đợi lâu!