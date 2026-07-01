VIB tích cực tham gia cùng Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm

Hạ tầng định danh số - Nền tảng phòng, chống tội phạm từ gốc

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đang tạo nền tảng để các bộ, ngành và doanh nghiệp ứng dụng dữ liệu vào thực tiễn, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Trên cơ sở Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNNVN được Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết nhằm triển khai Đề án trong ngành ngân hàng, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên phối hợp với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực này.

Thông qua kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, VIB đã tiên phong ứng dụng xác thực định danh tự động trong quy trình mở tài khoản, thẻ tín dụng. Điều này giúp việc xác thực danh tính khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, rút ngắn đáng kể thời gian hoàn tất các thủ tục mở tài khoản, mở thẻ, đăng ký dịch vụ và thực hiện giao dịch.

Quan trọng hơn, xác thực danh tính chính xác là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại tình trạng gian lận danh tính và mạo danh. Khi danh tính của khách hàng được đối chiếu trực tiếp với dữ liệu gốc từ cơ quan Nhà nước, nguy cơ kẻ xấu sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin đánh cắp để mở tài khoản, vay vốn hay thực hiện giao dịch bất hợp pháp sẽ được phát hiện và ngăn chặn sớm hơn, góp phần bảo vệ tài sản và quyền lợi của khách hàng.

Trên nền tảng này, VIB đang từng bước phát triển các ứng dụng tiếp theo: ứng dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để tự động hóa thẩm định và phê duyệt tín dụng, với mục tiêu rút ngắn thời gian ra quyết định cho vay. Điều này cũng mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng thu nhập trung bình vốn thiếu hồ sơ tín dụng chính thức, hướng tới mục tiêu góp phần thu hẹp khoảng trống mà tín dụng đen đang khai thác.

Bảo vệ khách hàng trong môi trường số

Định danh số là tuyến phòng thủ ở điểm khởi đầu của mối quan hệ với khách hàng. Đây là nền tảng cho tuyến phòng thủ tiếp theo, đảm bảo an toàn trong từng giao dịch xuyên suốt hành trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Trong nhiều năm qua, VIB đầu tư liên tục vào dữ liệu, công nghệ và các năng lực quản trị rủi ro để nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa các hình thức gian lận ngày càng tinh vi. Những năng lực này được ứng dụng trong nhiều quy trình và điểm tiếp xúc khách hàng, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình giao dịch.

Các cơ chế cảnh báo trên nền tảng số là một ví dụ dễ nhận thấy - hỗ trợ khách hàng nhận diện tốt hơn các dấu hiệu bất thường trước khi thực hiện giao dịch. Đằng sau đó là sự kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ và các năng lực quản trị được xây dựng trong nhiều năm.

Đối với một ngân hàng bán lẻ đang phục vụ hàng triệu khách hàng, quản trị rủi ro không chỉ giúp hạn chế tổn thất cho cả khách hàng và ngân hàng mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ khách hàng và tăng cường niềm tin trong dài hạn. Khi số lượng khách hàng, giao dịch và các điểm tiếp xúc số tiếp tục gia tăng, vai trò của những năng lực này càng trở nên quan trọng.

Từ năng lực quản trị đến ghi nhận xuất sắc trong phòng, chống tội phạm trên môi trường số

VIB vừa liên tiếp được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng hai bằng khen với ghi nhận "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025" và "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác triển khai giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao". Những ghi nhận này phản ánh một định hướng xuyên suốt của VIB: xây dựng những nền tảng vận hành có khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Từ tiên phong áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, đầu tư chiến lược vào dữ liệu và công nghệ, đến sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong xây dựng hạ tầng định danh số và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đây là những nền tảng vững mạnh để VIB phục vụ hàng triệu khách hàng trong môi trường số với mức độ an toàn và ổn định ngày càng cao.