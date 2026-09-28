VIB vận hành hệ thống giao dịch Nguồn vốn, ngoại hối - Front Arena trên AWS

Việc đưa Front Arena vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) tiếp tục mở rộng định hướng Cloud First của VIB vào các hệ thống trọng yếu, đồng thời bổ sung năng lực cho một mảng kinh doanh đã xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường. Hệ thống giao dịch Nguồn vốn, ngoại hối mới giúp VIB mở rộng năng lực xử lý giao dịch, tăng cường tự động hóa, nâng cao khả năng quản trị rủi ro theo thời gian thực và hỗ trợ hoạt động nguồn vốn và ngoại hối mở rộng nhanh hơn, hiệu quả hơn, với mức độ kiểm soát cao hơn khi quy mô ngân hàng tiếp tục tăng trưởng.

Mở rộng năng lực giao dịch và quản trị theo thời gian thực

Front Arena là nền tảng giao dịch và quản trị rủi ro đa tài sản do FIS phát triển trên nền kinh nghiệm nhiều thập kỷ phục vụ các định chế tài chính trên thị trường toàn cầu. Nền tảng được thiết kế để quản lý xuyên suốt vòng đời giao dịch, từ thực hiện giao dịch, quản lý vị thế và rủi ro đến xử lý sau giao dịch, trên một kiến trúc thống nhất. Qua đó, VIB có thể tăng mức độ tự động hóa, rút ngắn thời gian xử lý, giảm các thao tác nhập liệu, chuyển đổi và đối soát thủ công; tiếp cận thông tin kịp thời hơn để ra quyết định nhanh hơn và xử lý quy mô giao dịch lớn hơn với khả năng kiểm soát đồng bộ hơn.

Việc lựa chọn Front Arena - một nền tảng đã được phát triển và kiểm chứng ở quy mô quốc tế - cho phép VIB tận dụng năng lực công nghệ và kinh nghiệm thị trường tích lũy của FIS để vận hành các hoạt động kinh doanh mảng nguồn vốn và ngoại hối, nhằm đáp ứng quy mô lớn hơn, sản phẩm phức tạp hơn và yêu cầu quản trị cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

"VIB đang bước vào giai đoạn VIB 3.0, phát triển với quy mô lớn hơn, yêu cầu quản trị cao hơn và thị trường ngày càng biến động phức tạp. Việc đầu tư hệ thống giao dịch Nguồn vốn, ngoại hối sử dụng nền tảng Front Arena là một bước trong chiến lược xây dựng nền tảng năng lực kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối cho giai đoạn tiếp theo của ngân hàng. Trên nền vị thế đã được tạo dựng trong nhiều năm, hệ thống mới sẽ góp phần củng cố năng lực tăng trưởng bền vững và chủ động hơn của VIB trong những chặng tiếp theo", ông Trần Chí Thanh - Giám đốc khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB chia sẻ.

Ngân hàng hàng đầu về kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối

Trong những năm qua, VIB liên tục khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng hàng đầu trên thị trường vốn, với sự năng động và linh hoạt trong giao dịch trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành. Đồng thời, ngân hàng cũng liên tục tăng trưởng quy mô giao dịch trên thị trường ngoại hối, nằm trong Top 2 về giao dịch hoán đổi ngoại tệ toàn thị trường. Doanh số các sản phẩm cấu trúc và phái sinh tăng trưởng kép 45% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trên thị trường quốc tế, VIB khẳng định uy tín qua mạng lưới hợp tác với các ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu, không ngừng mở rộng hoạt động tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và huy động vốn nước ngoài. Tham gia chương trình tài trợ thương mại của ADB từ năm 2009 và IFC từ năm 2011, VIB bốn lần được ADB vinh danh về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME vào các năm 2015, 2017, 2018 và 2019, đồng thời được IFC 8 lần trao giải về tài trợ thương mại và năng lực ngân hàng phát hành tốt nhất, gần đây nhất với giải "Ngân hàng phát hành xuất sắc nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương" năm 2026. Về mảng huy động vốn quốc tế, đến tháng 8.2026, tổng vốn huy động nước ngoài của VIB đạt hơn 1,6 tỉ USD, minh chứng cho sự tín nhiệm của các đối tác và năng lực tiếp cận nguồn vốn quốc tế của VIB.

Trên nền vị thế đã được xây dựng và liên tục được khẳng định trong nhiều năm, VIB đang tiếp tục nâng chuẩn năng lực kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối cho giai đoạn phát triển tiếp theo, với Front Arena là một trong những bước đầu tư quan trọng để đưa quy mô, năng lực thị trường và chuẩn quản trị cùng tiến lên một cấp độ mới.

Cloud First đi vào các hệ thống trọng yếu

Nếu Front Arena là nền tảng nghiệp vụ, AWS là hạ tầng điện toán đám mây giúp triển khai và vận hành nền tảng đó. Với hệ thống giao dịch nguồn vốn, ngoại hối, sự kết hợp này tiếp tục mở rộng định hướng "Mobile First - Cloud First - AI First" của VIB vào các hệ thống trực tiếp tạo ra năng lực kinh doanh và quản trị, giúp ngân hàng điều chỉnh tài nguyên công nghệ theo nhu cầu thực tế và chuẩn bị năng lực cho những thay đổi về khối lượng giao dịch, phạm vi nghiệp vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể thấy điều này qua cách một giao dịch ngoại hối được xử lý: bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm ghi nhận đúng các điều kiện đã thỏa thuận - loại tiền, số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán; bộ phận kiểm soát dựa vào cùng dữ liệu đó để theo dõi hạn mức và rủi ro trước khi giao dịch được chấp thuận; bộ phận vận hành tiếp nhận để xác nhận và xử lý thanh toán. Mỗi bộ phận có vai trò và quyền hạn riêng trên cùng một hệ dữ liệu, đây là cơ sở để VIB nâng chuẩn quản trị, không chỉ nâng chuẩn tốc độ xử lý.

Giá trị của mô hình Cloud vì vậy không đến ngay từ việc chuyển đổi hạ tầng, mà phụ thuộc vào cách tổ chức thiết kế phân quyền người dùng, giám sát hoạt động và duy trì các cơ chế kiểm soát phù hợp khi quy mô giao dịch ngày càng lớn. Hiệu quả thực tế của hệ thống sẽ tiếp tục được đánh giá qua quá trình khai thác.

"Với hệ thống giao dịch Nguồn vốn, ngoại hối, Cloud First không chỉ là lựa chọn về hạ tầng, mà là cách VIB tạo ra khả năng mở rộng, vận hành và quản trị ở quy mô cao hơn, để công nghệ thực sự trở thành một phần của năng lực tăng trưởng", ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ VIB, chia sẻ.

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, cho biết: "Các tổ chức tài chính luôn yêu cầu tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, khả năng phục hồi và tuân thủ đối với các hệ thống trọng yếu. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng VIB trong hành trình đưa hệ thống lõi phục vụ kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối lên đám mây".

Trong năm đánh dấu 30 năm thành lập, việc đưa Front Arena vào vận hành là một trong những bước đầu tư VIB đang thực hiện để chuẩn bị cho chặng phát triển tiếp theo: quy mô lớn hơn, năng suất cao hơn và năng lực quản trị mạnh hơn.