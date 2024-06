VibeStyle giới thiệu loa không dây Cabasse mới

Cabasse là thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp hàng đầu tại Pháp do VibeStyle chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. The Pearl Myuki là loa active có độ phân giải cao với các kết nối hoàn chỉnh, cho phép phát nhạc đa phòng, đa dạng nguồn phát từ TV, mâm đĩa than, CDP hay NAS. Tính năng Smart WiFi sẽ tự động tối ưu hóa chất lượng mạng không dây mà không làm gián đoạn khi phát nhạc với thời lượng pin lên tới 12 giờ.

Điểm nhấn của The Pearl Myuki là công nghệ chế tạo hệ thống âm thanh high-end, công nghệ chế tạo củ loa tốt nhất của hãng, với trang bị củ loa toàn dải 45 mm kiểu màng Dome cho âm thanh cường độ cao lên tới 99 Db RMS. Bộ đôi loa bass bố trí đối cực Push-Push chiếm thể tích nhỏ, nhưng cho âm trầm chắc và uy lực. Sản phẩm cũng sở hữu công nghệ Streaming với độ phân giải cao, DFE (Dynamic Fidelity Enhancer) giúp tự động cân chỉnh âm sắc.

Loa Cabasse The Pearl Myuki với thiết kế trang nhã và hỗ trợ dễ dàng di chuyển L.C

Bên cạnh chất lượng trình diễn âm thanh chất lượng cao, thiết kế "Luxury" của The Pearl Myuki trẻ trung, thời thượng và gọn gàng khi tích hợp cả tay nắm ngay trên thân loa với đường kính chỉ 17 cm, nặng khoảng 2 kg, cho phép dễ dàng di chuyển giữa các phòng theo ý muốn hoặc dùng cho nhu cầu di động. Bộ vỏ của The Pearl Myuki lịch lãm với thiết kế đường viền mạ chrome trên nền 2 tông màu đen và trắng mờ, hòa quyện với đa dạng kiểu nội thất sang trọng.

Người dùng có thể chọn chế độ đơn âm hoặc hai chế độ cho chế độ âm thanh nổi bằng cách ghép nối 2 thiết bị, mang lại công suất tổng hợp gần 200 watt. Ngoài ra, tất cả hệ thống được kết nối Cabasse có thể được ghép nối và điều khiển dễ dàng thông qua ứng dụng StreamControl độc đáo, cho phép sử dụng NAS và tương thích Airplay 2.