VICOSTONE triển khai chương trình ‘Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi’ lên tới 20%

Chương trình mang đến thêm lựa chọn vật liệu và cơ hội nâng cấp không gian sống cho khách hàng trong mùa mua sắm, tân trang nhà cửa dịp cuối năm.

Thông qua chương trình "Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi", VICOSTONE® tiếp tục hướng tới việc đưa các giải pháp vật liệu chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích những ý tưởng làm mới không gian sống theo nhu cầu và phong cách riêng của từng gia đình

Ưu đãi lên tới 20% cho nhiều dòng sản phẩm đá VICOSTONE®

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch cải tạo, tân trang tổ ấm để đón mùa lễ hội và chào năm mới. Bên cạnh việc thay đổi cách bài trí nội thất, lựa chọn vật liệu cho những khu vực như mặt bàn bếp, bàn đảo, bàn ăn hay lavabo cũng góp phần làm mới diện mạo không gian, đồng thời nâng cao tính tiện nghi và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

Nhằm tri ân và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, VICOSTONE® triển khai chương trình khuyến mại "Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi" với mức giảm giá từ 10% đến 20% so với giá bán lẻ niêm yết cho nhiều dòng sản phẩm đá nhân tạo cao cấp.

Chương trình diễn ra từ ngày 22.10.2026 đến hết ngày 20.12.2026 tại hệ thống đại lý phân phối thành phẩm của Công ty cổ phần Vicostone trên toàn quốc, áp dụng đối với các sản phẩm hoàn thiện đá nhân tạo VICOSTONE® do công ty trực tiếp gia công, chế tác, thuộc danh mục hàng hóa khuyến mại theo quy định của chương trình.

Đáng chú ý, mức giảm giá cao nhất 20% được áp dụng cho bốn mẫu đá thuộc Bộ sưu tập mới DÒNG SÔNG BĂNG (Ice in Motion) vừa ra mắt, gồm Sollight® BQ9660, Melinda® BQ9661, Marillie® BQ9662 và Peralto™ BQ9663.

Chi tiết mức ưu đãi theo từng nhóm sản phẩm:

Thông tin chi tiết về sản phẩm, điều kiện và thể lệ chương trình được công bố trên các kênh thông tin chính thức của VICOSTONE®

Bên cạnh bộ sưu tập mới, VICOSTONE® hiện sở hữu danh mục hơn 150 mẫu đá nhân tạo cao cấp với đa dạng màu sắc, đường vân và phong cách thiết kế. Các sản phẩm có độ bền cứng cao, dễ vệ sinh, đáp ứng những yêu cầu quốc tế về an toàn cho sức khỏe và được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng lên tới 15 năm.

Các sản phẩm thuộc Bộ sưu tập DÒNG SÔNG BĂNG (Ice in Motion) vừa ra mắt lấy cảm hứng từ những chuyển động và biến đổi kỳ diệu bên trong các lớp băng tuyết, mang đến lựa chọn tinh tế cho những không gian sống bền vững, gần gũi thiên nhiên và đậm dấu ấn cá nhân

Lấy cảm hứng từ đá Cristallo Quartzite, VICOSTONE® Sollight® BQ9660 nổi bật với nền trắng xám cùng những đường vân thanh mảnh, gợi liên tưởng đến chuyển động đầu tiên trên bề mặt băng tĩnh lặng, phù hợp với không gian hiện đại, tối giản…

Gợi mở hình ảnh dòng nước chuyển động dưới lớp băng, VICOSTONE® Marillie® BQ9662 sở hữu nền xanh lam pha xám cùng hệ vân trắng xám mềm mại, tạo điểm nhấn cho bàn đảo, tường bếp và không gian nội thất hiện đại

Tái hiện vẻ đẹp của những tinh thể băng trong quá trình chuyển động và tái cấu trúc, VICOSTONE® Peralto™ BQ9663 kết hợp nền xám dịu nhẹ cùng đường vân trắng, be vàng thanh lịch, phù hợp với các ứng dụng như mặt bếp, bàn đảo, bàn ăn, lavabo…

Để biết thêm thông tin hoặc được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của VICOSTONE®:

Hotline: 1800 6766

Website: vicostone.com/vi-vn