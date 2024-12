Viction Game Awards 2025 vinh danh ngành công nghiệp game

Viction Game Awards 2025 đã chính thức khởi động với chủ đề "The Flame" và khẩu hiệu "Blaze Your Inner Flame" để vinh danh ngành công nghiệp game.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game đầy cạnh tranh, các nhà phát triển không chỉ tận dụng những tiến bộ khoa học để tạo ra sản phẩm mà còn truyền tải câu chuyện và cảm xúc qua từng pixel và dòng mã. Viction Game Awards 2025 được đưa ra nhằm tôn vinh những tài năng đã và đang góp phần thay đổi ngành công nghiệp game, đồng thời hướng đến sự giao thoa giữa hai thế giới Web2 và Web3. Giải thường năm nay chia là 3 giai đoạn, từ 7.12.2024 đến 20.1.2025

Ảnh: Viction Việc ghi nhận sự sáng tạo và đam mê của các nhà phát triển game là cách mà Viction thể hiện sự trân trọng đối với những người đã dành tâm huyết mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho người chơi. Theo thống kê, doanh thu toàn cầu của ngành game đã vượt mốc 200 tỉ USD vào năm 2023 và dự báo sẽ đạt trên 300 tỉ USD vào năm 2025 nhờ vào sự bùng nổ của game di động, metaverse (vũ trụ ảo) và các mô hình GameFi. Tại Việt Nam, doanh thu ngành game năm 2023 ước đạt khoảng 700 triệu USD, với hơn 40 triệu người chơi và chiếm gần 50% dân số. Việt Nam không chỉ có lượng người chơi lớn mà còn là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo với khoảng 200 studio phát triển game đang hoạt động. Những cái tên như VNG, Sky Mavis (cha đẻ của Axie Infinity) và Amanotes đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ game quốc tế. Nhận thấy tiềm năng của ngành công nghiệp game, Chính phủ đã đưa ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Trong Chiến lược chuyển đổi số quốc gia năm 2023, game được xem là một phần quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2030, với mục tiêu phát triển các sản phẩm số sáng tạo và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chính phủ cũng đã thành lập các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tổ chức các chương trình đào tạo, vườn ươm và hội thảo nhằm giúp các nhà phát triển trẻ phát huy tài năng. Cơ cấu giải thưởng với tổng giải thưởng lên đến 40.000 USD

Ảnh: Viction Viction Game Awards 2025 không chỉ là nơi tôn vinh những dự án game xuất sắc mà còn thể hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng game phát triển mạnh mẽ hơn. Giải thưởng được tổ chức nhằm khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong phát triển game, tạo cơ hội giao lưu giữa các nhà phát triển từ Web2 và Web3, cũng như cung cấp nền tảng giúp các dự án tiếp cận nguồn tài trợ và mở rộng thị trường. Điểm nổi bật của Viction Game Awards 2025 chính là cơ cấu giải thưởng lên đến 40.000 USD. Ngoài các giải thưởng chính thức, sự kiện còn mang đến cơ hội hợp tác và nhận hỗ trợ phát triển từ Viction và các đối tác chiến lược. Là một nền tảng blockchain tiên phong tại Việt Nam và là một phần của hệ sinh thái Ninety Eight, Viction cam kết hỗ trợ các nhà phát triển game, đặc biệt là các dự án Web2 muốn chuyển đổi sang Web3. Với tầm nhìn "Kết nối toàn cầu", Viction đang tổ chức nhiều sáng kiến như giải thưởng Viction Game Awards để tôn vinh và thúc đẩy sự sáng tạo của cộng đồng. Giải thưởng này không chỉ là cơ hội để các nhà phát triển trẻ khẳng định bản thân mà còn là nền tảng để kết nối, học hỏi và xây dựng cộng đồng mạnh mẽ. Thời hạn đăng ký các dự án từ 8.12.2024 đến ngày 10.1.2025.