Victoria School hợp tác với Hiệp hội Giao lưu thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình trao đổi học sinh, kết nối giáo viên, tổ chức hội thảo chuyên môn và phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giúp học sinh tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa, mở rộng tư duy toàn cầu và trải nghiệm những giá trị giáo dục tiên tiến của Nhật Bản, đồng thời tăng cường kết nối giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Victoria School và OVYEA hợp tác, tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Đại diện Victoria School cho biết, sự hợp tác không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật mà còn hướng đến lan tỏa những giá trị đặc trưng của giáo dục Nhật Bản như: tính kỷ luật, tinh thần tự lập, trách nhiệm cộng đồng và khả năng thích ứng. Khi kết hợp với truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa Việt Nam, đây sẽ là nền tảng để hình thành thế hệ học sinh có nhân cách tốt, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lê Nguyễn Trung Nguyên, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School, nhấn mạnh giáo dục là hành trình cần sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần cầu tiến những giá trị nổi bật của người Nhật. Theo bà, hợp tác với OVYEA không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ Việt - Nhật mà còn giúp nhà trường hiện thực hóa mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu, biết kết hợp tinh hoa quốc tế với giá trị truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Victoria School và các thành viên OVYEA cũng đã đến thăm và làm việc với Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, thể hiện sự chủ động trong việc kết nối với các cơ quan ngoại giao, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giáo dục trong thời gian tới.

Đại diện Victoria School và đại diện Hiệp hội Giao lưu thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam đến thăm và làm việc tại Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam

Ở phía đối tác, ông Sho Aoki, Chủ tịch OVYEA, đánh giá cao tầm nhìn giáo dục của Victoria School và tin tưởng hai bên sẽ cùng tạo ra nhiều cơ hội phát triển thiết thực cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình giao lưu giáo dục và văn hóa.

Ông Christopher Bradley, Tổng hiệu trưởng Victoria School, cũng cho rằng giáo dục quốc tế không chỉ nằm ở chương trình học mà còn ở trải nghiệm thực tế, nơi học sinh được tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau, từ đó phát triển tư duy toàn cầu và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập.

Sự kiện ký kết với OVYEA đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Victoria School. Thông qua mạng lưới đối tác uy tín, nhà trường hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, giàu trải nghiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và nhân cách.

Victoria School là hệ thống trường liên cấp quốc tế song ngữ Cambridge tại Việt Nam, phát triển theo định hướng "Happy School" của UNESCO, mang đến lộ trình học tập kết hợp giữa chương trình quốc gia và quốc tế với chi phí hợp lý. Trong khi đó, OVYEA là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu quốc tế, có nền tảng kết nối từ tỉnh Okayama - một trong những địa phương có truyền thống giáo dục chất lượng tại Nhật Bản.