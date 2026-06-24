Victoria School tổ chức giải đua xe thăng bằng quy tụ gần 300 vận động viên nhí

Sự kiện được Victoria School phối hợp cùng Câu lạc bộ Xe thăng bằng TP.HCM tổ chức, hướng đến mục tiêu khuyến khích trẻ vận động sớm, xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững và hạn chế thời gian tiếp xúc thụ động với thiết bị điện tử.

Ban lãnh đạo Hệ thống Victoria School tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên nhí

Giải đua xe thăng bằng do Victoria School tổ chức không đơn thuần là một ngày hội vận động, mà còn mang ý nghĩa giáo dục về sự tự lập, tinh thần bền bỉ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Trên mỗi cung đường đua, các em học cách tự giữ thăng bằng, tự điều khiển hướng đi, tự tin tiến về phía trước và tự đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Trong kỷ nguyên số, khi các thiết bị điện tử ngày càng thu hẹp không gian trải nghiệm thực tế của trẻ, việc thúc đẩy vận động sớm và tăng thời gian hoạt động ngoài trời trở thành một định hướng cần thiết. Thông qua bộ môn xe thăng bằng phù hợp với lứa tuổi mầm non và tiểu học đầu cấp, Victoria School mong muốn khuyến khích trẻ hình thành lối sống năng động, giảm tiếp xúc thụ động với công nghệ, đồng thời phát triển khả năng phối hợp, sự tập trung và kỷ luật bản thân.

Các vận động viên nhí bứt tốc trên đường đua, phía sau là tiếng cổ vũ của phụ huynh

Đặc biệt, sự kiện còn là chiếc cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Trên đường đua, cha mẹ không chỉ là người cổ vũ, mà còn là điểm tựa tinh thần để con thêm tự tin chinh phục thử thách. Những khoảnh khắc đồng hành, động viên và vỡ òa khi con về đích sẽ trở thành ký ức tuổi thơ đáng nhớ, góp phần xây dựng một cộng đồng gia đình khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Đại diện Hệ thống Giáo dục Victoria School - bà Phan Thị Bích Hồng - COO chia sẻ: "Thông qua giải đua xe thăng bằng, Victoria School mong muốn mang đến cho trẻ một sân chơi vận động lành mạnh, nơi các em được học cách giữ thăng bằng, tự tin tiến về phía trước và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Với chúng tôi, mỗi vòng xe không chỉ là một phần thi, mà còn là một bài học nhỏ về bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Đây cũng là dịp để cha mẹ đồng hành, cổ vũ và lưu giữ những khoảnh khắc trưởng thành đầu tiên của con".

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Bên cạnh đó, sự đồng hành của các đối tác như Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) và Hãng hàng không Vietjet góp phần lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ. Sự kết nối giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ tạo nền tảng vững chắc để trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Sự kiện lần này hiện thực hóa triết lý "Trường học hạnh phúc" (Happy School) của UNESCO mà Victoria School đang theo đuổi, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể lực lẫn cảm xúc cho học sinh. Đây cũng là lý do hệ thống dự kiến đưa bộ môn xe thăng bằng vào chương trình học đường trong thời gian tới, giúp trẻ tiếp cận phương pháp phát triển vận động phù hợp ngay tại trường.

Victoria School là hệ thống trường liên cấp quốc tế song ngữ Cambridge, cung cấp lộ trình học tập liên thông từ tiểu học đến trung học với chương trình tích hợp quốc gia và quốc tế. Cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường hướng đến đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh, hạnh phúc, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.