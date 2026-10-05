Victoria Village, Aqua City tăng tốc bàn giao, Novaland bước vào mùa ghi nhận doanh thu

Từ đầu năm 2026, Novaland đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm tại các dự án đang phát triển. Trong đó, Victoria Village và Aqua City đóng góp phần lớn số lượng sản phẩm bàn giao và dự kiến ghi nhận doanh thu trong quý III.

Cư dân nhận bàn giao nhà tại Aqua City

Tại Victoria Village, hoạt động bàn giao căn hộ bắt đầu từ cuối tháng 6 và được đẩy nhanh trong quý III. Đến nay, hơn 800 căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng. Các hạng mục phục vụ vận hành như sảnh đón, hành lang, cảnh quan và tiện ích tiếp tục được hoàn thiện song song với quá trình cư dân nhận nhà.

Dự án hiện chuẩn bị các thủ tục để thực hiện cấp giấy chứng nhận cho cư dân. Với lượng căn hộ bàn giao tập trung trong quý III, Victoria Village dự kiến là dự án đóng góp chính vào doanh thu của Novaland trong kỳ.

Từ cuối tháng 6.2026 đến nay, Victoria Village đã bàn giao hơn 800 căn hộ cho cư dân

Tại Aqua City, hoạt động thi công và bàn giao tiếp tục được triển khai tại nhiều phân khu. Ở Đảo Phượng Hoàng, Phoenix South đang ép cọc, thi công móng và đà kiềng; Phoenix North tăng tốc ép cọc, đồng thời chuẩn bị các gói kết cấu, cơ điện và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Hơn 500 căn nhà thấp tầng tại Phoenix North cũng đã được khởi công trong tháng 8.

Song song với tiến độ thi công, các thủ tục pháp lý tại Aqua City tiếp tục được hoàn thiện. Cuối tháng 9, Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại Aqua City đã được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Hoạt động bàn giao tại dự án dự kiến đóng góp vào doanh thu quý III của Novaland.

Aqua City tăng tốc thi công hoàn thiện tại đồng loạt các phân khu

Bên cạnh hai dự án trên, The Grand Manhattan tại trung tâm TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hoạt động thi công được triển khai đồng thời tại cả ba tòa tháp, với kế hoạch bắt đầu bàn giao căn hộ từ quý IV/2026.

Diện mạo mới tại The Grand Manhattan, dự án dự kiến bàn giao nhà từ quý IV/2026

Sau giai đoạn tập trung xử lý các vấn đề pháp lý, tài chính và tái khởi động xây dựng, tiến độ tại các dự án trọng điểm của Novaland đang chuyển dần sang giai đoạn hoàn thiện và bàn giao. Khả năng chuyển các sản phẩm đã bán thành sản phẩm bàn giao sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các quý tới.