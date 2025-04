Video đầu tiên trên YouTube tròn 20 tuổi

Video khiêm tốn này không chỉ là một khoảnh khắc thú vị mà còn đánh dấu sự ra đời của YouTube, nền tảng đã thay đổi cách chúng ta tiêu thụ nội dung.

Giao diện của YouTube vào năm 2005 ẢNH: WEB DESIGN MUSEUM

YouTube chính thức ra mắt vào ngày 14.2.2005 do ba cựu nhân viên của PayPal là Steve Chen, Chad Hurley và Jawed Karim sáng lập. Ban đầu, YouTube được định hướng như một dịch vụ hẹn hò trực tuyến với khẩu hiệu "Tune In, Hook Up". Tuy nhiên, sau sự cố gây tranh cãi tại Super Bowl XXXVIII, bộ ba đã nhận ra rằng không có nền tảng chia sẻ video nào tốt và họ đã chuyển hướng sang phát triển YouTube.

Thay đổi định nghĩa dịch vụ chia sẻ video

Vào thời kỳ đầu của internet, chia sẻ video cá nhân là một việc khó khăn liên quan đến các tệp đính kèm email hoặc các trang web chia sẻ tệp không rõ ràng. Sau khi YouTube xuất hiện với khả năng tải lên đơn giản, việc xem và chia sẻ video cũng dễ dàng chưa từng có. Video đầu tiên được tải lên vào ngày 23.4.2005 có sự góp mặt của nhà đồng sáng lập YouTube Jawed Karim, không mang tính đột phá về nội dung, nhưng lại mang tính cách mạng - báo hiệu sự xuất hiện của một "quảng trường kỹ thuật số" dành cho video.

Chỉ một năm sau khi video đầu tiên được tải lên, YouTube đã có hơn 25 triệu video và đạt 100 triệu lượt xem mỗi ngày vào mùa hè năm 2006. Đến tháng 11.2006, Google đã mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD bằng cổ phiếu, đánh dấu một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử công nghệ.

YouTube Việt Nam làm gì để giữ chân nhà sáng tạo sau 10 năm phát triển?

Hiện nay, YouTube là trang web được truy cập nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Google, với gần 3 tỉ người dùng hoạt động hằng tháng và hơn 1 tỉ giờ video được xem mỗi ngày. Sự phát triển của YouTube đã tạo ra một không gian cho những người sáng tạo nội dung, cho phép họ tiếp cận khán giả mà không cần đến các hãng phim hay hợp đồng truyền hình.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đi kèm với nhiều thách thức, bao gồm thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền và các vấn đề về giám sát trực tuyến. YouTube đã phải đối mặt với những quy định ngày càng nghiêm ngặt và trách nhiệm trong việc quản lý hàng tỉ giờ nội dung.

Hai mươi năm sau, "Me at the zoo" vẫn là biểu tượng cho nền tảng này. Nó nhắc nhở chúng ta về những khoảnh khắc giản dị, những video không qua chỉnh sửa đã kết nối mọi người trên toàn cầu. Khi kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt video này, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về hành trình của YouTube và những ảnh hưởng sâu sắc mà nó đã mang lại cho cuộc sống.