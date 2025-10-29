[VIDEO] Phát biểu ‘gây sốt’ của Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại

Vừa qua, trong Lễ khai khóa năm học 2025-2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường", GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có bài phát biểu truyền cảm hứng đến học sinh, sinh viên.

Phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội những ngày qua.

Phát biểu tại Lễ khai khóa, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai gợi ý 3 chữ đến thầy cô và học sinh, sinh viên: "Dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại".

Phát biểu ‘gây sốt’ của Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại

Dịp này, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đặt ra tầm nhìn đến năm 2030 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến thuộc nhóm 100 thế giới.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, không ở đâu có nhiều nhà khoa học như ở các cơ sở giáo dục đại học và ĐH Quốc gia phải là nơi có nhiều nhà khoa học và nhân tài có khát vọng nhất.

GS.TS Mai cho biết giai đoạn 2025-2026 sẽ là một giai đoạn thể hiện đầy khát vọng của ĐH Quốc gia TP.HCM về đổi mới sáng tạo ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Nhiều năm qua, Lễ khai khóa không chỉ là một nghi thức đơn thuần của khởi đầu một năm học của hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, mà đây còn là một diễn đàn, nơi các tri thức khoa học, các chiêm nghiệm sâu sắc được chia sẻ, truyền cảm hứng.







