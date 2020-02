Sau khi "gây bão" với teaser dài vỏn vẹn 41 giây, tối 19.2.2020, K-ICM c hính thức tung MV Cần một lí do. Khác so với dự đoán ban đầu, đây không phải là sản phẩm solo của anh. Đồng hành với K-ICM trong Cần một lí do là ca sĩ Quang Đông, gà mới của công ty ICM.