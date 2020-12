Chi Pu viết 'tâm thư' vì clip hát lạc giọng 3 năm trước bị lan truyền

Những ngày qua, Chi Pu gây chú ý khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia trình diễn tại lễ hội nhạc hội âm nhạc trực tuyến Double Happiness - Winter Wonder Festival. Trong chương trình, cô thể hiện 2 ca khúc hit "Mơ anh" và "Talk to me" với vũ đạo đẹp mắt, phong cách thời trang ấn tượng. Được biết, tất cả sân khấu trình diễn của nghệ sĩ tham gia trong lễ hội âm nhạc đều được ghi hình trước và phát dưới dạng livestream.