Đan Trường chấp nhận bị “rạch mặt” vì Tố My trong lần đầu tiên kết hợp

Tối 9.1.2021, Tố My đã chính thức tung MV Ốc đắng buồn ai kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai giọng ca ngọt ngào, MV còn lấy nước mắt khán giả bởi câu chuyện tình lâm li bi đát.

Một số hình ảnh hậu trường được Tố My tiết lộ

Đây là lần đầu tiên, Tố My kết hợp cùng Đan Trường trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. "Ngọc nữ bolero" tiết lộ Đan Trường cũng là nghệ sĩ mà cô yêu mến từ khi còn nhỏ không chỉ ở giọng hát mà còn ở vẻ ngoài thư sinh, nho nhã của anh. Cả hai từng nhiều lần đi diễn chung nhưng chưa có cơ hội hợp tác mãi cho đến khi Đan Trường mời Tố My tham gia album Bo Bolero của anh. Trùng hợp dịp này, Tố My cũng đang ấp ủ dự định thực hiện MV Ốc đắng buồn ai.