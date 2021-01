Đạo diễn 'Chị Mười Ba' nói gì khi Châu Bùi bị chê diễn 'đơ'?

Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, anh từng được biết đến như diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Tham gia nghệ thuật từ năm 9 tuổi và để lại ấn tượng sâu sắc với vai Điền trong Cánh đồng bất tận, nhận về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2010 và khi ngoài 20, Võ Thanh Hòa quyết định chuyển hướng sang làm đạo diễn, gặt hái được nhiều thành công nhất định. Những bộ phim mà anh đứng sau như: Bệnh viện ma, Ông ngoại tuổi 30 và Hoán đổi đều nhanh chóng trở cháy vé khi ra rạp. Với những dự án liên tiếp thành công, đem về doanh thu lớn, nhiều người ưu ái gọi anh là "đạo diễn triệu đô". Gần đây nhất Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn với sự góp mặt của Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Anh Tú, Châu Bùi... cũng đã thu về gần 500.000 vé. Cùng nghe đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ về những thú vị trong bộ phim này nhé!

Gần đây, bộ phim Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn, đã thu về gần 500.000 vé, vượt qua nhiều bom tấn Hollywood khác. Cảm xúc của Thanh Hòa khi biết được thông tin này?

Thời điểm này là một thời điểm rất là nhạy cảm và tụi mình cũng đã tính toán để có một cái lịch tốt cho Chị Mười Ba. Thông tin giáng mạnh vào mình đầu tiên là lịch 18.12.2020 của phim sẽ trùng với phim Wonder Woman. Và mình lại phải chuẩn bị những phương án PR, marketing mới cho bộ phim. Ở một góc độ khác thì mình cũng cảm thấy rất là vui vì Wonder Woman có thể kéo một lượng khán giả tìm lại cái cảm giác ra rạp. Tụi mình đón đầu xu thế đó, dời tiếp 1 tuần nữa để về gần noel. Cũng rất là may mắn vì phim được mọi người đón nhận và cho những điểm số rất cao cũng giống như những lời bình luận rất là tích cực về bộ phim thì đó là một trong những điều sung sướng nhất khi làm nghề. Ngoài ra thì các anh lớn trong nghề như anh Nguyễn Quang Dũng hay là Charlie và một số bạn bè đồng nghiệp đạo diễn khác gửi lời chúc mừng cho Hòa. Thì hi vọng là phim sẽ cán mốc được triệu vé trong thời gian sắp tới.

Thương hiệu Chị Mười Ba đã quá thành công trước đó, vậy Thanh Hòa có gặp khó khăn gì khi thực hiện dự án lần này?

Khi mà mình bắt đầu với Chị Mười Ba phần 2 thì mình đã bị áp lực lớn vì phần 1 đã thành công. Mình tự hỏi là liệu Võ Thanh Hòa ngồi vô ghế đạo diễn phần 2 sẽ có gì khác. Nếu mình đã nhận ngồi vào vị trí đó, được mọi người tin tưởng thì mình phải tạo ra những cái gì mới mẻ. Tạo ra những điểm thu hút riêng, cố gắng nâng Chị Mười Ba lên tầm khác. Hoặc chí ít là tạo ra một cốt lõi mới cho góc nhìn về giang hồ ở phim. Rất may mắn là mình làm được chuyện đó. Và áp lực thứ 2 là về mặt diễn viên. Mình thừa kế được dàn diễn viên quá xịn và mọi người đều có thực lực. Cho nên mặt nội dung mình phải làm hài hòa được mọi thứ. Làm sao để mình tập hợp được những ngôi sao với cá tính rất mạnh, riêng lẻ để trở thành một cái tập thể.

Nhiều khán giả cho rằng khả năng diễn xuất của Châu Bùi là điểm trừ của phim, Thanh Hòa nghĩ như thế nào về chuyện này?

Thật ra nhìn ở góc độ đó rất tội Châu Bùi . Theo hòa thấy với một dàn diễn viên thực lực như vậy thì giờ có đặt ai vô người ta cũng sẽ gặp khó khăn hết. Kể cả những diễn viên có lực nhưng mà họ khác ê kíp. Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, La Thành, Thanh Tân… đã làm việc với nhau qua rất nhiều bộ phim. Lúc Hòa chọn cũng đã cân đo đong đếm rất nhiều thì Châu Bùi cũng đã làm tốt nhất có thể rồi. Có lẽ sự kỳ vọng của mọi người khi nhìn nhóm diễn viên đang quá cao cho nên Châu Bùi đáp ứng nó sẽ không bằng như vậy. Với Châu Bùi thì điểm trừ không phải nằm ở chỗ là bạn đóng dở. Mà điểm trừ lớn nhất là bạn đang làm việc với một ê kíp diễn viên quá giỏi. Không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn mà bạn đáp ứng được nhu cầu diễn ngang bằng được với người mà đã mười mấy năm trong nghề rồi. Cái đó rất khó!

Trên mạng xã hội, khi nhắc đến phim Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử thường hay chú ý đến vẻ điển trai của diễn viên Anh Tú mà không phải là về nội dung. Thanh Hòa nghĩ sao về điều này?

Nếu mà người ta không chú ý về nội dung hay hình ảnh của phim thì lỗi lớn nhất nằm ở Hòa. Chứ không phải tại Anh Tú đẹp trai. Ở góc độ đạo diễn thì mình phải khai thác cái vẻ điển trai đó của Anh Tú để làm tốt cho bộ phim, thì đó mới là cách thông minh để làm.

Tú làm với Hòa đã khoảng 5 dự án, Hòa coi Tú như một người em. Thấy vậy đó mà thật ra Tú là một người rất đam mê với nghề diễn, rất đam mê với điện ảnh . Tú tập trung tới mức đi làm thì không nhận show nào hết, chỉ đóng một phim. Cho tới lúc ra set quay cũng vậy, có những lúc đoàn phim sẽ phải gấp. Ví dụ như cảnh ngồi với Châu Bùi trên nóc xe cần phải quay lúc hoàng hôn thì chỉ khoảng 15 phút là thời điểm nắng hoàng hôn đẹp. Nhưng mà Tú thì luôn luôn rất tập trung để làm. Bản chất Tú là rất mê nghề và nếu Tú tìm được những vai diễn có điểm nhấn nhiều hơn nữa thì trong tương lai gần mình sẽ có một ngôi sao mới.

Trong thời gian này thì có một bộ phim việt khác của đạo diễn Đức Thịnh ra rạp, nhưng lại dính nghi vấn chèn ép nên suất chiếu ít hơn các phim khác, Đạo diễn nghĩ sao về điều này?

Đây không phải là thời điểm để mà mọi người gọi nhau là đối thủ hay đấu đá nhau. Chưa bao giờ nhóm của Hòa hay là chị Thu Trang, anh Tiến Luật coi phim Người cần quên phải nhớ là đối thủ. Mọi người phải biết một ngày mình có rất là nhiều suất chiếu, tầm 4.000 đến 5.000 suất mà mỗi phim mình chia sẻ nhau khoảng 2.000 suất đó là chuyện bình thường. Lúc đi cinetour Chị Mười Ba thì tụi Hòa, đặc biệt là chị Thu Trang luôn luôn kêu gọi mọi người đi coi phim Việt. Không phải là cho phim Chị Mười Ba không mà tất cả những phim Việt Nam đang chiếu ở rạp. Ở góc độ của anh Thịnh khi anh than buồn thì Hòa rất là chia sẻ chuyện đó, rất là đồng cảm. Tụi Hòa có một câu vui là "câu lạc bộ trăm tỷ" thì anh Thịnh đã là người của "câu lạc bộ trăm tỷ" rồi. Còn anh Charlie là một huyền thoại nên anh cũng không cần phải khẳng định gì hết.

Vì sao hơn một năm từ phim Hoán Đổi thì Võ Thanh Hòa mới trở lại với điện ảnh?

Có một thời gian dài Hòa bị "trượt" trong chính cái lối sống cái suy nghĩ và cả cách làm nghề này của mình. Hòa bắt đầu làm phim điện ảnh ở vai trò đạo diễn từ còn khá là trẻ, tầm khoảng 26 tuổi đã làm phim đầu tay. Thì tới lúc phim Bệnh viện ma chiếu thì khá là thành công về mặt doanh thu thành ra làm mình có suy nghĩ rất sai về bản thân. Mình bị tự tin, mình bị nhìn nhận không đúng về nghề này. Xong phim đó thì Hòa lại tiếp tục với Ông ngoại tuổi 30, với diễn viên trẻ, nội dung gia đình, dễ thương thì nó lại tiếp tục thành công. Thành ra mình lại tự huyễn hoặc bản thân mình, mình lại tự nghĩ sai về bản thân mình thêm một lần nữa. Và tới phim Hoán đổi là phim thứ 3 thì ở đó những điểm yếu của mình nó bộc lộ quá nhiều. Hòa có một dàn cast thuộc dạng là xuất sắc bật nhất thời điểm đó: Việt Hương, Nhã Phương, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Ngô Kiến Huy…. Nhưng mà vai trò dở nhất, mắt xích yếu nhất trong bộ phim lại là đạo diễn. Mình làm trong một tâm thế gọi là làm cho xong tại vì mình không biết làm thế nào cho hay nữa. Sau phim đó thì thất vọng rất lớn mặc dù vẫn thành công về mặt doanh thu. Vì tự bản thân cảm thấy mình sai rất nhiều và mất luôn cảm hứng làm nghề. Lúc đó Hòa nhận được 2, 3 kịch bản mới nhưng mà Hòa không bắt đầu được với dự án nào.

Tới năm 2019, thì Hòa nhận được một lời mời làm phim web-drama Ghe bẹo ghẹo ai? của Võ Đăng Khoa. Mới đầu cũng không muốn nhận nhưng mà Khoa cố gắng thuyết phục rất nhiều. Và khi đọc kịch bản thấy đề tài rất là hay, một LGBT ở vùng quê, miền Tây sông nước sẽ như thế nào. Web-drama này gặt hái được những thành công nhất định nhưng vai trò lớn nhất vẫn là của Võ Đăng Khoa. Còn với mình thì nó đã đem lại một năng lượng tích cực, giúp Hòa tìm lại được cảm hứng với ngành làm phim.

Và ngay lúc tinh thần mình đang rất háo hức thì mình đã nhận được cuộc gọi từ anh Tiến Luật ngỏ ý hợp tác trong dự án Chị Mười Ba phần 2.

Làm việc với rất nhiều nghệ sĩ thì ai là người để lại cho nhiều ấn tượng nhất? Vì sao?

Cho đến bây giờ người để lại ấn tượng lớn nhất cho Hòa là chị Thu Trang. Tại vì trước phim Chị Mười Ba phần 2 thì Hòa làm việc với chị Thu Trang chắc khoảng 5 phim. Lúc đó góc độ và cách nhìn của mình về chị Thu Trang giống như của đạo diễn với diễn viên. Nhưng đến phim này thì làm việc với chị Trang mình cảm thấy mình như một đứa em. Cái năng lượng tích cực của chị Trang, sự tử tế trong cách làm nghề. Cái sự tập trung, sự hi sinh của chị Trang dành cho cái nghề này lớn lắm. Đó là lí do chị thành công như ngày nay. Không phải là mới làm chung nên khen mà thật sự là mỗi khoảng thời gian mình nhìn nhận được một chuyện khác nhau. Trong khoảng thời gian này mình thấy chị Trang như là người truyền cảm hứng cho mình vậy. Nếu mọi người có là chung thì sẽ biết chị Trang có một năng lượng rất khủng khiếp.

Võ Thanh Hòa cảm thấy như thế nào khi nhiều người gọi anh là "đạo diễn triệu đô"?

Khi làm nghề mà nhận được lời khen như vậy thì đương nhiên sẽ rất là thích. Nhưng mà tự bản thân mình cũng phải luôn luôn nhắc là phải nhìn nhận đúng. Bạn chỉ là "đạo diễn triệu đô” thật sự khi tự tay tạo ra được những sản phẩm mà khán giả cảm thấy xứng đáng khi bỏ tiền ra xem phim. Chứ không phải dùng chiêu trò để kéo khán giả tới rạp. Nếu được đặt một mục tiêu lớn hơn thì mình muốn ít nhất cuộc đời mình cùng đem lại được một giá trị. Ví dụ như tổng số phim mình chiếu thu về 1.000 tỷ, còn việc "triệu đô” bây giờ không còn khó. Các đạo diễn ở thế hệ mình phải đặt mục tiêu ở mức đó thì điện ảnh Việt mới phát triển được.

Bật mí về những dự án sắp tới?

Năm 2021 thì Hòa sẽ có một bộ phim mới nữa tên là Chìa khóa trăm tỷ. Dàn diễn viên sẽ có một sự trùng hợp với Chị Mười Ba, sẽ có Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Anh Tú và một nhân vật nữ nữa là Jun Vũ ở tuyến chính. Và kỳ này Hòa lại tiếp tục với đề tài hành động hài nhưng mà ở góc độ rất khác. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận nó vào tháng 4 và cũng yêu thích như Chị Mười Ba đang được chiếu ở rạp.