Đón xem [HOT TREND] B Ray và Masew tiết lộ hậu trường MV 'Do for love'

Đúng ngày Valentine 14.2.2020, B Ray chính thức tung MV 'Do for love' kết hợp cùng Amee . Đây là bản nhạc có giai điệu tiết tấu sôi động do chính B Ray chắp bút cùng Grey D (thành viên nhóm nhạc MONSTAR) dành riêng cho giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của Amee và người phối khí bài hát này không ai khác chính là cậu bạn thân Masew.