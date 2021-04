Tối 1.4.2021, Only C đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên " Có lẽ anh chưa từng ". Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam nhạc sĩ "Anh không đòi quà" sau gần 2 năm vắng bóng kể từ MV "Đau để trưởng thành".

Kết hợp cùng Karik , Only C đã dành tặng khán giả bản ballad êm dịu với lời ca đậm chất tự sự. Điểm đặc biệt của ca khúc này chính là tiếng guitar mộc mạc, tạo nên mạch cảm xúc sâu lắng mà Only C từng chia sẻ là anh được truyền cảm hứng từ Đen Vâu.