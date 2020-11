Khi tham gia " King of Rap ", HIEUTHUHAI bất ngờ gây chú ý không chỉ vì khả năng rap mà còn vì sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh HIEUTHUHAI hao hao Quang Đại nhưng cách rap lại được so sánh với Binz, Đen... Nhiều tiết mục của nam rapper trong chương trình vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam và hiện anh cũng đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân "King of Rap".