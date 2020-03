Được mẹ gửi tặng 400 khẩu trang sang Mỹ, con gái Phi Nhung xúc động làm điều này

Giữa lúc số ca nhiễm ở Mỹ tăng vọt lên hơn 82.000 cao nhất trên thế giới, mới đây, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô con gái Wendy, con ruột của mình, hiện đang làm y tá tại một bệnh viện ở Mỹ, kèm theo đó là 400 chiếc khẩu trang mà nữ ca sĩ gửi sang cho con.

Ca sĩ Phi Nhung viết: “Mẹ chỉ làm cho con được như vậy, vì kỷ niệm một năm đi làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé, mẹ rất khỏe con an tâm nha, mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ mình bây giờ lại đứng thứ nhất (về số ca nhiễm Covid-19), mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé, mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại tốt thật tốt”.

Đính kèm bài viết là tin nhắn của Wendy sau khi nhận được món quà của mẹ: “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không chỉ nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ yêu nhiều”.



Năm 2017, Phi Nhung từng gây bất ngờ công khai con gái ruột làm y tá ở Mỹ sau hơn 20 năm giấu kín. Con gái Phi Nhung sống xa mẹ và phải tự lập từ bé. Tuy nhiên, tình cảm mẹ con vẫn khắng khít với nhau.

