Là phim ngắn hành động? Là MV về một chàng trai bị bạn gái "cắm sừng"? Hay là một câu chuyện tình "đam mỹ"? Có vẻ như chưa có MV nào lại "hack não" người xem đến vậy.

Đúng 9 giờ 9 phút tối 9.9.2020, Noo Phước Thịnh chính thức phát hành MV "Em đã thương người ta hơn anh" đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian im ắng khá lâu. Đây là ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Ngoài giai điệu ballad "lụi tim" thì MV còn khiến khán giả phải xem đi xem lại nhiều lần vì nội dung khá rối rắm với quá nhiều cú twist xoay quanh 3 nhân vật do Noo Phước Thịnh, diễn viên Thu Anh và Ji Hyuk Lim đảm nhận.

Đến lúc này, tưởng chừng như đây chắc hẳn là một MV "đam mỹ" với cái kết đau thương khi anh chàng Ji Hyuk Lim hứng trọn phát súng của nữ chính Thu Anh. Thế nhưng, tất cả chỉ là "một cú lừa" khi thân thế thật sự của Noo Phước Thịnh được tiết lộ là một cảnh sát chìm nhận nhiệm vụ bắt trùm tội phạm quốc tế Thu Anh suốt 2 năm qua.

Chỉ dài hơn 6 phút nhưng MV đã khiến người xem cảm giác như đang theo dõi một bộ phim hành động với đủ cung bậc cảm xúc. Song cái kết của từng nhân vật ra sao thì vẫn... chưa rõ. Liệu Ji Hyuk Lim có thật sự đã chết? Còn mối quan hệ giữa Thu Anh và Noo Phước Thịnh sẽ như thế nào? Tất cả được bỏ ngỏ bằng câu “Do you want to continue…?” chắc là phải chờ Noo ra mắt phần 2 thôi!

Mời khán giả theo dõi video để giải mã những tình tiết "hack não" trong MV của Noo Phước Thịnh.