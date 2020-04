Han Sara hóa nữ phụ chứng kiến chuyện tình tấu hài của Lực Trần và RTee

Xuất hiện tại chương trình Gương mặt showbiz trong vai trò khách mời, bộ ba Let me go đã có những màn tương tác cực kỳ lầy lội. Không chỉ gửi tặng khán giả những màn hát live ấn tượng, Han Sara còn cố tình làm khó hai bạn diễn là Lực Trần và RTee khi yêu cầu hai người diễn tả lời bài hát Let me go phiên bản say đắm đối phương. Cụ thể, cô nàng yêu cầu hai bạn diễn cầm tay, nhìn nhau với điều kiện phải trao cho nhau những ánh mắt yêu thương như thể đó là người yêu thực sự. Trong khi đó, nữ ca sĩ sinh năm 2000 sẽ hát live ca khúc Let me go.