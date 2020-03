K-ICM và Quang Đông vừa ra MV mới đã bị 'cà khịa' cực mạnh liên quan đến Jack

Không lâu sau khi Jack ra mắt MV "Là 1 thằng con trai", K-ICM lại kết hợp cùng Quang Đông phát hành MV "Đừng chờ". Không chỉ nhận lượt dislike lớn, MV của K-ICM và Quang Đông còn vấp phải sự "tấn công" đồng loạt của các anti-fan. Bên dưới MV này là rất nhiều bình luận với cùng một nội dung: "Lamotthangcontrai", "Top1trending", "Dislikeneversai" nhằm nhắc đến MV "Là 1 thằng con trai" của Jack đang nằm top 1 trending YouTube Việt Nam và các MV của K-ICM thì liên tục nhận dislike (không thích). Trước đó, MV "Cần một lý do" đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của K-ICM và Quang Đông cũng từng nhận lượng "dislike" khủng.

"Đừng chờ" là một bản ballad da diết do nhạc sĩ Andiez sáng tác và K-ICM sản xuất. Sản phẩm lần này được đánh giá là dễ nghe và giọng hát của Quang Đông cũng được cho là truyền cảm hơn lần trước. Tuy vậy, MV này vẫn nhận hơn 81.000 lượt "dislike" sau 12 tiếng phát hành, gấp 4 lần số lượt like và hiện chỉ có gần 400.000 lượt xem, con số khá thấp so với những sản phẩm trước đó.

Trên trang cá nhân của K-ICM, nhiều khán giả thậm chí còn chia sẻ cả đường link MV " Là 1 thằng con trai " của Jack cho thấy sự "đối đầu" khá căng thẳng giữa đôi bên.

