Lần hiếm hoi Khánh Vân tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Phạm Hương

Từng kết hợp thành công trong nhiều bản hit nhưng mối quan hệ giữa Only C và Karik không phải lúc nào cũng êm ả. Đặc biệt, với tính cách thẳng thắn, Only C cũng không ít lần "đụng chạm" đồng nghiệp. Những câu chuyện lần đầu được anh tiết lộ trong Nói đi ngại gì. Mời khán giả theo dõi chương trình.