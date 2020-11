'Ngọc nữ bolero' Tố My hát giọng Quảng Nam, lên tiếng về antifan

Hôm 14.11.2020, Tố My đã có buổi giới thiệu MV Mắt chị tại TP.HCM. MV lấy bối cảnh Nam bộ xưa, trong đó Tố My hóa thân thành em gái của diễn viên Nhật Kim Anh, đem lòng yêu đơn phương chàng ký giả nghèo Quang Tuấn. Đặc biệt đây là lần đầu tiên Nhật Kim Anh nhận lời đóng MV cho ca sĩ khác bởi trước nay việc một ca sĩ đóng MV minh họa cho ca sĩ khác vốn được xem là "tối kỵ" trong nghề.

Tố My vào vai cô Ba quyền quý thời xưa

Tố My cho biết album Cửu long tình là bước đầu để cô chinh phục dòng nhạc dân ca sau thành công của dự án Friday with bolero. Hơn nữa, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ trailer MV thứ hai trong album mang tên Ốc đắng buồn ai sẽ kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường.

Tố My mời được Nhật Kim Anh như trúng vé số độc đắc

Trong buổi ra mắt, Tố My còn bị "làm khó" với thử thách hát live ca khúc Mắt chị. "Ngọc nữ" cũng tiết lộ ban đầu bạn bè "xúi" cô thử rap ca khúc dân ca này vì rap đang rất được yêu thích. Tuy nhiên, vì bài hát không mấy phù hợp nên Tố My quyết định trổ tài hát giọng Quảng Nam chiêu đãi mọi người. Vốn là người con miền Trung nên Tố My khá tự tin với phần thể hiện của mình. Dù hát bằng giọng Quảng nhưng "ngọc nữ" vẫn giữ sự ngọt ngào trong từng câu hát khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần.