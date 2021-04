Nhận cuộc gọi từ Masew, An Vy chấp luôn cạo đầu được được đóng MV mới

Mới đây, nam producer còn bắt tay với REDT ra mắt MV Mộng mơ . Sau vài ngày lên sóng, MV nhanh chóng đạt triệu lượt xem và lọt top thịnh hành của YouTube Việt Nam.

Nhà sản xuất Masew Bray bất ngờ góp mặt trong MV Mộng mơ Trong lần trở lại này, Masew mong muốn mang tới một sản phẩm với bản phối khác lạ nhất, phá tan những ảnh hưởng và sự quen thuộc trước đó.

Không chỉ có Masew, RedT cũng từng có những cú bắt tay triệu view trong đó Phải chăng em đã yêu mà anh sáng tác cho Juky San nhận về hơn 22 triệu lượt xem, phủ sóng khắp các trang mạng xã hội dịp đầu năm 2021. Chính vì vậy màn kết hợp của Masew và RedT được khán giả kì vọng sẽ tiếp tục bùng nổ mà tạo hit.

Ca sĩRedT

Mộng mơ được đánh giá "ăn khớp" ở cả ba phương diện: giai điệu, ca từ và nội dung. MV còn có sự xuất hiện của những cái tên khác như An Vy, Lê Trung Hiếu, Bray. Đặc biệt trong lần giao lưu tại phim trường Báo Thanh Niên, chiều theo nguyện vọng của khán giả, REDT, Masew và Lê Trung Hiếu đã gọi điện cho An Vy mời đóng phần hai của Mộng mơ. Đáng nói, để thực hiện vai diễn này, An Vy bắt buộc phải cạo đầu.

An Vy và Lê Trung Hiếu vào vai cặp đôi chính trong MV

Nhiều khán giả cho rằng yêu cầu này có phần hơi “khắc nghiệt’ và đinh ninh An Vy sẽ không đồng ý. Trái với dự đoán, An Vy chơi lớn chấp nhận hết yêu cầu thậm chí còn khẳng định sẽ không tính toán tới chuyện cát-sê. Lê Trung Hiếu và Masew đã thuyết phục thế nào để nhận được sự đồng ý của An Vy? Chi tiết mời khán giả theo dõi video.