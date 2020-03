Nhập vai siêu “đỉnh” trong MV mới của Juun Đăng Dũng, nay mợ ba Trà My lại còn khoe giọng hát ngọt ngào

Trà My là một gương mặt hoàn toàn mới. Ra mắt lần đầu với phim điện ảnh Vợ ba, khi đó Trà My mới chỉ 13 tuổi. Vì còn ở tuổi cắp sách đến trường nên Trà My cũng ít khi tham gia những dự án nghệ thuật. Vai nữ chính gần đây nhất trong MV Sợ rằng em biết anh còn yêu anh của Juun Đăng Dũng là một thử thách mới mẻ dành cho cô bé.