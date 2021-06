Năm 2020, rap được yêu thích rộng rãi sau 2 chương trình "Rap Việt" và "King of Rap". Là giám khảo của "King of Rap", BigDaddy nói gì khi có sự so sánh giữa các chương trình rap với nhau? Quan điểm của nam rapper thế nào trước những ý kiến cho rằng quán quân 2 chương trình rap sau đó vẫn chưa có nhiều hoạt động hay sản phẩm để lại ấn tượng với khán giả và việc thí sinh "King of Rap" sau đó lại đi thi "Rap Việt"?