Phát hành đĩa đơn tại Việt Nam, Alan Walker 'nịnh' fan bằng lời chào tiếng Việt

Alan Walker là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy gốc Anh. Vào năm 2015, anh bắt đầu nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu sau khi phát hành siêu hit Faded . Đĩa đơn này đã “làm mưa làm gió” các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới và nhận chứng nhận bạch kim tại 14 quốc gia.

Alan Walker sinh năm 1997, siêu hit Faded phát hành cách đây 5 năm

đã thu về hơn 3 tỉ lượt xem

Tiếp nối thành công của Faded, Alan Walker có thêm nhiều sản phẩm khác được đón nhận rộng rãi với hàng trăm triệu lượt nghe như Alone, All falls down, The spectre, On my way, Darkside…