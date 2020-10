Phương Thanh: 'Nhiều người canh me 10 triệu, không lũ lụt cũng canh me tiền'

Hôm 29.10.2020, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ bài viết về chuyến cứu trợ của mình. Tuy nhiên, trong lúc làm công việc thiện nguyện, chị Chanh cho biết đã gặp phải những cảnh rất đáng buồn.

Phương Thanh trong chuyến cứu trợ tại Quảng Ngãi FBNV

Cụ thể, cô viết: "Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: "Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, cho 10 triệu". Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy.

Phương Thanh bất bình khi một số người không gặp khó khăn vẫn "canh me" 10 triệu FBNV

Giọng ca “Trống vắng” nêu lên quan điểm của mình: “Đâu phải ai cũng có tiền ngay thời dịch - bão lụt liên miên, nghệ sĩ cũng phải đi quyên góp chứ cá nhân ai cũng phải lo cuộc sống. Giờ trên mạng thông tin tràn lan, tiền và tiền. Nếu vậy những người không có tiền làm từ thiện thì họ cũng bị tổn thương lắm”.Theo nữ ca sĩ thì tiền đi trước có lợi trước nhưng về sau sẽ gây ra nhiễu loạn vì ai cũng nhắm vào tiền còn nhu yếu phẩm thì bị vứt bỏ trong khi đó là tấm lòng của biết bao người ngày đêm cực khổ gửi đến miền Trung. Phương Thanh tỏ ra bức xúc khi những người đang cần thì không có còn người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ.

Phương Thanh tỏ ra bức xúc khi những người đang cần thì không có còn người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. FBNV

Bên dưới bài đăng này, rất nhiều ý kiến đồng tình với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, một số bình luận lại cho rằng Phương Thanh đang "ganh tị" bởi sự thành công của Thủy Tiên khi đi cứu trợ và hơn hết bản thân Phương Thanh cũng không hiểu được người dân cần gì trong mùa lũ.